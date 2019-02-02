Тяжелые травмы головы: в сети скандал из-за халатности учителя

Мама ребенка, который толкнул мальчика, отказывается нести ответственность за действия сына

В одной из школ ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, трещину челюсти и сотрясение мозга во время перемены. Дежурный учитель, которая не уследила за детьми, считает, что ответственность за ситуацию полностью лежит на родителях. Все подробности инцидента рассказала мама пострадавшего второклассника Анастасия Корниенко в сообществе "Батьки SOS" в Facebook.

"Во время перемены младшие классы выходят на улицу, несмотря на то что рядом дорога, сейчас зима, гололед и это видимо никого не волнует, дежурные учителя выходят с ними, но вот только смотреть за всеми они якобы не успевают (как мне объяснили). Так вот ближе к теме 29.01.19 во время перемены моего ребенка толкнул его одноклассник, сын упал на лед и ударился головой, но это только начало. После удара его никто не отвел в школу он пошел сам, да и как выяснилось дежурный учитель, который должна была за ними смотреть, раз они выпускают их на улицу, сказала, что не видела ничего и о том, что его толкнули узнала от учеников", - пишет Анастасия Корниенко.

Мама второклассника также рассказала о последствиях халатного отношения дежурного учителя к своим обязанностям и вранье с ее стороны.

"В общем в 12 дня мне позвонил классный руководитель и сказал, что ребенок мол был на улице и упал сам!!! Хотя все дети говорят о том что его намерено толкнули!!! Она сказала, что мол у него там небольшая ссадина и они обработали, так что переживать не нужно, все нормально. После этого звонка он отсидел еще один урок и пришел домой, лицо было отекшим, он жаловался на головную боль и тошноту, так же была рвота. Мы обратились к врачу и мои опасения подтвердились: у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и трещина в челюсти, как показал рентген. Напомню, что ребенку 8 лет, нам дали список лекарств и еще очень много всего что нужно теперь для его лечения, с заключением врача мы обратились к классному руководителю (она была тем самым дежурным учителем) за объяснением что и как нам теперь делать. Она вызвала маму ребенка, который толкнул моего сына, но мама у этого ребенка как бы так сказать, ведет аморальный образ жизни и добиться от нее чего либо невозможно ,так как говорить она со мной отказывается да и к тому же кидается на меня с кулаками (я на 8 мес. беременности на минутку) говорит мол они дети и вообще ее сын не виноват, а все остальные кто видел инцидент просто наговаривают", - рассказывает о беспределе в школе обеспокоенная мама.

Анастасия Корниенко также отметила, что администрация школы полностью снимает с себя ответственность за то, что происходит с ребенком в школе.

"И получается следующее: школа напрочь отрицает свою вину, мол он сам упал и все врут, кто видел, что его толкнули. Мама этого мальчика просто посылает меня на три буквы, кидается на меня и убегает, ребенку нужно лечение и нужны средства на это самое лечение, а люди, которые должны отвечать за ребенка в момент его нахождения в школе, перекладывают всю ответственность на меня, мол если он травмировался - это вы виноваты, что он вышел на улицу. И теперь вопрос что мне делать и к кому обращаться???" – сетует мама травмированного ребенка.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/БАТЬКИ SOS

Под публикацией обеспокоенные пользователи отметили, что ответственность за любые травмоопасные ситуации несет администрация учебного заведения.

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