Убийство украинки и ее сына в Москве: неожиданные подробности

Убийца семьи находится в больнице Склифосовского и дает показания

Бывший МЧСник Савва Никитин из Крыма по-зверски убил свою семью и пытался совершить суицид сразу после преступления 2 марта. Он нанес себе порезы на предплечьях и лег в ванную, набрав воды. 34-летнего мужчину спасли врачи, которых вызвала двоюродная бабушка его жены Марии. В квартире пенсионерки в Москве (РФ) в Медведково семья и проживала - женщина предоставила им две из трех комнат, передает "КП в Украине".

Никитин некоторое время сидел без работы. Мужчина переехал в российскую столицу из оккупированного полуострова в 2014 году и устроился охранником в частную фирму. Проживал ранее в Краснокаменке возле Ялты.

Его отец Александр Никитин является известным крымским писателем. У Саввы также есть брат Денис, который страдает шизофренией и проживает вместе с отцом. Психически больного мужчину несколько раз отправляли в спецлечебницу, но через некоторое время отпускали.

По словам одного из жителей Краснокаменки, у Дениса случаются припадки, и однажды его жертвой чуть не стал ребенок.

"Отец закрывает на все это глаза. Не исключено, что Денис тоже убьет кого-то в приступе", - сказал он.

После жуткого преступления Саввы озвучивается мнение, что причиной злодеяния стала наследственность.

Фото: Савва Никитин с женой Марией (kp.ua)

Еще одна версия - сложное материальное положение, в котором оказалась семья Саввы.

Его 5-летний сын Марк ходил в садик. 29-летняя жена Мария трудилась в центре по оказанию административных услуг "Мои документы". После того, как мужчина лишился работы, семья жила на ее зарплату. Сообщается, что Савва обдумывал вариан продать автомобиль, средства на который ранее получил от бабушки жены.

Среди супругов начали "сгущаться тучи", но про скандалы в семье не сообщалось.

Как выяснилось позже, Савва за несколько дней до трагедии изнасиловал своего сына, но когда об этом узнала жена, сразу в полицию не сообщила.

2 марта произошла жуткая трагедия. Пенсионерка увидела зятя в ванной без сознания, затем обнаружила тело внучки в комнате на полу в луже крови, и завернутого в одеяло мальчика с многочисленными ранами. Изверг нанес ребенку около 70 ударов, скорее всего отверткой.

Также на месте преступления заметили несколько надписей: "Иуда – Маша" и "Я тебя породил, я тебя и убью". Они были написаны кровью. Кроме того, было еще четыре "послания", которые были адресованы отцу и куму.

Фото: записки на месте преступления (росСМИ)

В настоящее время Савву Никитина держат под охраной в больнице Склифосовского. Он дает показания следователям.

Мать погибшей Марии педиатр Светлана из Кривого Рога отправилась в Москву за телами внука и дочери, которых решила похоронить в Украине.

Как сообщалось ранее, отец убитой 14-летней школьницы из Харькова, с которой расправился ее 16-летний бывший возлюбленный, рассказал о трагедии.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что появились новые детали зверского убийства под Винницей, где жертве сломали ноги и закопали заживо.