Участница популярного шоу сбила насмерть человека (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Певица попыталась скрыться с места ДТП

В столице Российской Федерации Москве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие - известная певица Юлия Райнер на своем автомобиле BMW X6 сбила человека. Как сообщается в воскресенье, 17 февраля, на Telegram-канал "Mash", после аварии девушка скрылась, но вскоре правоохранители ее нашли и задержали.

Погибший - 37-летний таксист. Отмечается, что мужчина скончался от травм сразу на месте ДТП.

Инцидент произошел вечером в субботу в районе Ленинградского шоссе.

Фото: ДТП (Telegram / Mash)

Участница 4 сезона вокального-шоу "Голос" Райнер совершила наезд на мужчину, который вышел на проезжую часть, чтобы проверить свой автомобиль из-за внезапной неисправности. Девушка за рулем BMW сбила таксиста, после чего просто взяла и уехала. Через час ее задержали сотруднии ГИБДД.

Детали происшествия выясняются.

Фото: Юлия Райнер (instagram.com/julia.rainer)

Недавно певица записала свой сольник, и в 2017-м начала работу над новой пластинкой.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года в РФ в Санкт-Петербурге вокалиста популярного в советские времена вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары" Валерия Ступаченко и его жену сбил автомобиль.

Также мы присали о том, что 22 сентября 2018-го известный украинский певец и композитор, народный артист Иван Попович попал в ДТП. Инцидент произошел в Полтавской области.

Напомним, не так давно в машину известного украинского певца Арсена Мирзояна забрались воры.