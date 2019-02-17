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Участница популярного шоу сбила насмерть человека (фото)

STYLERПроисшествия    17.02.2019 - 17:02
Участница популярного шоу сбила насмерть человека (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Певица попыталась скрыться с места ДТП

В столице Российской Федерации Москве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие - известная певица Юлия Райнер на своем автомобиле BMW X6 сбила человека. Как сообщается в воскресенье, 17 февраля, на Telegram-канал "Mash", после аварии девушка скрылась, но вскоре правоохранители ее нашли и задержали.

Погибший - 37-летний таксист. Отмечается, что мужчина скончался от травм сразу на месте ДТП.

Инцидент произошел вечером в субботу в районе Ленинградского шоссе. 

Участница популярного шоу сбила насмерть человека (фото)

Фото: ДТП (Telegram / Mash)

Участница 4 сезона вокального-шоу "Голос" Райнер совершила наезд на мужчину,  который вышел на проезжую часть, чтобы проверить свой автомобиль из-за внезапной неисправности. Девушка за рулем BMW сбила таксиста, после чего просто взяла и уехала. Через час ее задержали сотруднии ГИБДД.

Детали происшествия выясняются.

Участница популярного шоу сбила насмерть человека (фото)

Фото: Юлия Райнер (instagram.com/julia.rainer)

Недавно певица записала свой сольник, и в 2017-м начала работу над новой пластинкой. 

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года в РФ в Санкт-Петербурге вокалиста популярного в советские времена вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары" Валерия Ступаченко и его жену сбил автомобиль

Также мы присали о том, что 22 сентября 2018-го известный украинский певец и композитор, народный артист Иван Попович попал в ДТП. Инцидент произошел в Полтавской области. 

Напомним, не так давно в машину известного украинского певца Арсена Мирзояна забрались воры

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