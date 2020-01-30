Ветеран АТО рассказал о подробностях службы с нардепом Кивой и его "наркозависимости"

Ветеран АТО рассказал подробности службы с нардепом (коллаж РБК-Украина)

По словам ветерана, нардепа Киву охраняли всем батальоном

Ветеран АТО Михаил Майман, у которого недавно произошла драка в одном из столичных кафе с народным депутатом Украины Ильей Кивой, рассказал в эфире "Skrypin TV" подробности службы с нардепом.

Так, по словам ветерана, Кива боялся, что его изобьют или похитят.

"Кива жил у нас в батальоне, боялся что его побьют или угонят, мы его охраняли всем батальоном, он ездил с нами на блокпосты, контролировали, чтобы не было контрабанды, а он контролировал, чтобы была. У него там был серьезный бизнес”, - делится ветеран.

Кроме того, рассказывает Майнман, Кива ежедневно выходил из отеля с белым носом.

"Он каждый день выходил из отеля с белым носом, я же его охранял и просил вытереть нос, а Кива говорил, что это "зубная паста", - рассказывает Майнман.

Напомним, после того как Илья Кива подрался с ветераном АТО в ресторане в Киеве, генпрокурор открыл уголовное производство в отношении народного депутата из фракции "ОПЗЖ" по факту нанесения телесных повреждений Михаилу Майману.

Ранее сообщалось, что Илья Кива снова попал в громкий скандал. В сети появилось видео, на котором неадекватный мужчина размахивая ножом угрожает персоналу паба в Полтаве. СМИ пишут, что это криминальный авторитет Виталий Воробьев с прозвищем "Воробей", который предположительно является охранником народного депутата.