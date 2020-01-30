Ветеран АТО розповів про подробиці служби з нардепом Кивою та його "наркозалежність"

Ветеран АТО розповів подробиці служби з нардепом (колаж РБК-Україна)

За словами ветерана, нардепа Киву охороняли усім батальйоном

Ветеран АТО Михайло Майман, в якого нещодавно сталася бійка в одному зі столичних кафе з народним депутатом України Іллєю Кивою, розповів в ефірі "Skrypin TV" подробиці служби з нардепом.

Так, за словами ветерана, Кива боявся, що його поб’ють або викрадуть.

"Кива жив у нас в батальйоні, боявся що його поб’ють або викрадуть, ми його охороняли всім батальйоном, він їздив з нами на блокпости, контролювали, щоб не було контрабанди, а він контролював, щоб була. В нього там був серйозний бізнес”, – ділиться ветеран.

Окрім того, розповідає Майнман, Кива щодня виходив з готелю з білим носом.

"Він кожного дня виходив з готелю з білим носом, я ж його охороняв і просив витерти ніс, а Кива казав, що це "зубна паста", - розповідає Майнман.

Нагадаємо, після того як Ілля Кива побився з ветераном АТО у ресторані в Києві, генпрокурор відкрив кримінальне провадження у відношенні народного депутата з фракції "ОПЗЖ" за фактом нанесення тілесних ушкоджень Михайлу Майману.

Раніше повідомлялось, що Ілля Ківа знову потрапив у гучний скандал. У мережі з'явилося відео, на якому неадекватний чоловік розмахуючи ножем погрожує персоналу пабу в Полтаві. ЗМІ пишуть, що це кримінальний авторитет Віталій Воробйов з прізвиськом "Воробей", який імовірно є охоронцем народного депутата.