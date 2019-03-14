Возле церкви: в Киеве убили сотрудника Администрации Президента (фото)

Убийство сотрудника Администрации президента в Киеве обросло новыми подробностями

Работника Администрации Президента Украины нашли мертвым в Шевченковском районе Киева. Как стало известно журналистам проекта "Вартові Еспресо", мужчина был убит.

Тело чиновника с признаками насильственной смерти около семи часов утра обнаружили случайные прохожие на улице Багговутовской, неподалеку от ворот недостроенной церкви.

Погибшим оказался Александр Бухтатый 1973 года рождения. По предварительной информации, он работал в Администрации президента, где занимал должность главного консультанта Главного департамента информационной политики АПУ.

Сейчас на месте работают патрульные и следственно-оперативная группа, которые выясняют обстоятельства убийства. Но известно, что причиной смерти стала травма головы.

Место убийства (фото: kiev.informator.ua / facebook.com/vartovi.espreso)

Позже директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко подтвердил гибель сотрудника АПУ, но подчеркнул, что смерть не связана со служебной деятельностью потерпевшего.

"Скорее всего, речь идет о корыстных мотивах преступления", - добавил Шевченко в комментарии "Детектор Медіа".

СМИ пишут, что у потерпевшего украли телефон и банковскую карточку.

Напомним, в Киеве известный бизнесмен Максим Чаленко жестоко избил свою жену и выбросил домашнего пса с двенадцатого этажа.

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