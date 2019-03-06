Вынесли даже собаку: дерзкое ограбление шокировало киевлян

Ограбление удивило жителей Киева - они надеются, что собаку все же отыщут

Ограбление в Киеве, произошедшее во вторник, 5 марта, шокировало своей наглостью. Из квартиры вынесли все подчистую - грабители прихватили даже любимца семьи - йоркширского терьера, сообщает Киев Оперативный.

Инцидент произошел в Святошинском районе Киева по адресу улица Жолудева, 1-Б. По словам пострадавшего владельца имущества, грабители орудовали в промежутке между 12:20 и 14:20.

Из квартиры вынесли все имущество, представляющее ценность: золото, деньги, планшет, телефон, видеорегистратор, рюкзаки, духи и так далее. Забрали даже любимую собаку - йоркширского терьера по кличке Терри.

Хозяин собаки просит вернуть хотя бы собаку.

"Понимаю, что ценности вернуть нереально, поэтому если найдём собаку - уже будет победа. Вдруг кто видел?", - написал пострадавший от ограбления.

Ограбление в Киеве - из квартиры забрали ценности и собаку (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети выказывают мужчине поддержку, надеясь, что он сможет воссоединиться с любимым другом.

"С*ки. Как можно было самое ценное забрать? Чтобы у них руки отняло, а вы собачку нашли. Поставтe сигнализацию", - негодует Татьяна Ермакова.

"Желаю вам найти вашего друга", - пишет Alla Aleksandrova.

"Обратитесь в клуб. Может, они вам посоветуют, где могут продать малыша", - советует Alla Alla.

"Вот же ж развелось тварей на земле! Поищите собачку где-то рядом. Скорее всего она выскочила", - возмущается Talanova Julia.

К слову, недавно в Харькове на улице Врубеля неизвестные взорвали и ограбили банкомат ПриватБанка.

Также мы сообщали, что в Одесской области няня, присматривающая за ребенком, регулярно обворовывала его мать. Ей удалось вынести ценности на 22 тысячи гривен.