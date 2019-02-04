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Очередной скандал с няней под Одессой: подробности инцидента

STYLERПроисшествия    04.02.2019 - 06:49
Очередной скандал с няней под Одессой: подробности инцидента
Иллюстративное фото: pixabay.com

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы

В Одесской области няня, присматривающая за ребенком, регулярно обворовывала его мать. Женщина выносила из дома украшения. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Работодательница спохватилась, только когда женщине удалось обчистить шкатулку хозяйки дома на 22 тысячи гривен. Она заявила в полицию.

50-летняя домработница призналась, что регулярно выносила из дома украшения и сдавала их в ломбард.

В данный момент досудебное расследование окончено, все материалы переданы в суд. Няне грозит до 5 лет тюрьмы.

К слову, недавно в родильном отделении Днепра женщина стала мамой четырнадцатого ребенка. Девочку назвали Вирсавия.

Ранее мы также сообщали, что женщина продала шестилетнюю дочку, чтобы накормить остальных троих детей, которым грозила голодная смерть.

Напомним, врачи назвали причину массового отравления в яслях львовского детского сада - один ребенок был госпитализирован.

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