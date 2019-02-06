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Выпала с балкона: новая жертва сосулек в Харькове

STYLERПроисшествия    06.02.2019 - 06:57
Выпала с балкона: новая жертва сосулек в Харькове
Иллюстративное фото: pixabay.com

Женщина в больнице в очень критическом состоянии

В Харьковскую клиническую больницу доставили очередную жертву сосулек, которая решила их посбивать и выпала с балкона. У женщины закрытая черепно-мозговая травма и множественные травмы. Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ НП в Харьковской области.

Трагический инцидент произошел на Московском проспекте. В полиции дело расследуется по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай".

По информации полиции, у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы различных частей тела, открытый перелом предплечья и другие травмы.

Она в тяжелом неконтактном состоянии. В настоящее время правоохранители принимают меры, чтобы установить личность потерпевшей и обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве на Борщаговке из окна шестого этажа высотного дома выпал 12-летний мальчик. После падения ребенок выжил, его госпитализировали в детскую больницу "Охматдет".

В одной из школ ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, трещину челюсти и сотрясение мозга во время перемены.

Также мы сообщали о том, что 3 февраля в Конотопе (Сумская область) глыба льда упала с крыши многоэтажного дома, травмировав несколько человек.

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