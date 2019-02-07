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Загадочная массовая смерть в одесской квартире: что известно (видео)

STYLERПроисшествия    07.02.2019 - 18:23

Видео: YouTube / Полиция Одесской области

В центре Одессы в Приморском районе на Малой Арнаутской в одной из квартир были обнаружены тела трех молодых людей. Как сообщили в четверг, 7 февраля, в отделе коммуникации полиции, погибшие - приезжие из Одесской области и других регионов Украины 1989, 1994 и 2000 годов рождения.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертов, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.

Как рассказала начальник отдела коммуникации ГУНП в Одесской области, подполковник полиции Любовь Гордиевская, по данному факту было начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) УК (с пометкой "несчастный случай").

Тела молодых людей направили на экспертизу. 

Следствие продолжается.

Квартиру, в которой были обнаружены погибшие, ребята арендовали.

По информации местных СМИ, смерть наступила в результате передозировки наркотиков. Как отмечает Dumskaya.net, возле погибших был найден нюхательный порошок, похожий по составу на "соли" - он распространяется через анонимные интернет-сообщества.

Также издание со ссылкой на полицию пишет, что на теле молодых людей были следы от инъекций наркотиков.

Как сообщалось ранее, недавно в Харькове в квартире жилого дома был обнаружен труп девушки. Погибшей оказалась студентка из Индии, ей было 19 лет. Согласно предварительным данным, она совершила самоубийство.

Также мы писали о том, что 29 января в Киеве в заливе Собачье устье на улице Приречной в Оболонском районе местные рыбаки обнаружили тело мужчины подо льдом. Им оказался Вадим Бизюков, который пропал 25 декабря

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