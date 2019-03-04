Закрылась с ребенком и включила газ: что грозит горе-матери

Полиции о ЧП сообщила бабушка малыша

В Днепре "отличилась" еще одна горе-мать - у пьяной женщины пришлось забрать годовалого ребенка, которому угрожала серьезная опасность. Так, 3 марта полиции сообщили о том, что 36-летняя женщина заперлась в своей квартире вместе с малышом и включила газ, передает "Информатор".

Отмечается, что об инциденте рассказала бабушка ребенка. Она просила патрульных срочно спасать его от агрессивных действий нетрезвой дочери.

Приехав на место вызова, "копы" просили женщину открыть дверь, но без результата - женщина только грубо ругалась, и впускать их отказалась.

Правоохранители явно слышали запах бытового газа в подъезде дома, была очевидная опасность для жизни и самой женщины, и ее ребенка.

Они решили влезть в квартиру через окно, для чего подогнали машину ближе к стене дома. Впрочем разбивать стекло не пришлось - горе-мать передумала и сама открыла им окно.

Для малыша сразу вызвали карету "скорой". Женщина продолжала вести себя неадекватно и агрессивно. Никакого объяснения своим действиям она дать не могла.

Правоохранители решили на время забрать ребенка у женщины, чтобы не подвергать его жизнь опасности. Женщина накинулась на партульного с кулаками, но все закончилось тем, что ее забрали в областную психиатрическую клинику. Ребенка тем временем доставили в больницу для осмотра.

Сообщается, что теперь медики будут решать, можно ли вернуть малыша матери.

Добавим, что правоохранители составили на женщину несколько админпротоколов.

Как сообщалось ранее, в Харькове в декабре 2018 года пьяные родители ночью на улице заставляли свою маленькую дочку пить пиво. В итоге ребенок угодил в больницу.

Также мы писали о том, что в Кропивницком отец школьницы взбесился из-за обмана дочки, поехал за ней в частный дом и ударил топором ее парня.