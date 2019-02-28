Женился месяц назад: детали гибели 20-летнего нацгвардейца

Во время падения парень зацепил и оборвал электрические провода

В четверг, 28 февраля, в Киеве из окна многоэтажки выпал 20-летний парень, незадолго до этого отпраздновавший свадьбу. Погибший оказался служащим Национальной гвардии Украины в звании рядового, сообщает "Информатор".

Тело молодого человека 1998 года рождения было обнаружено возле дома по адресу Миропольская, 25 (недалеко от рынка "Юность") Он проживал в 24-й квартире на четвертом этаже 16-тиэтажки. Однако в полиции соменеваются, что он выпал именно с четвертого этажа, так как тело погибшего сильно деформировано.

Чрезвычайное происшествие произошло около 7:30 утра. При себе молодой нацгвардеец имел документы. Во время падения парень зацепил и оборвал электропровода.

На место гибели прибыли мать и жена погибшего. Оказалось, что он женился почти месяц назад - свадьбу сыграли 9 февраля. Супруга говорит, что у них было все хорошо и поводов для самоубийства у молодого парня не было.

ЧП в Киеве - нацгвардеец выпал из окна (фото: kiev.informator.ua)

К слову, недавно жителей Винницкой области поразила загадочная смерть пары в автомобиле, стоящем в гараже. Женатый 31-летний мужчина оказался в авто с 18-летней незнакомкой.

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