Жила в мусорной берлоге: найдена еще одна девочка-маугли (фото, видео)

Девочку-маугли нашли в Москве, она несколько лет жила в мусорной берлоге

Девочку-маугли нашли в Москве, она долгое время жила в замусоренной квартире в многоэтажке на Ленинградском шоссе. Соседи давно слышали детский плач из квартиры, но не решались выяснить в чем дело. В итоге вчера плач стал настолько сильным, что в квартиру вызвали МЧС, рассказывается в telegram-канале Mash.

В Москве нашли девочку-маугли (видео: Mash)

Девочка-маугли живет на 8-м этаже в многоэтажке на Ленинградском шоссе. Соседи давно пытались выяснить, что происходит в соседней квартире, где часто плачет ребенок, но им никто не открывал. После вызова МЧС удалось выбить дверь. Как оказалось, ребенок жил в берлоге из мусора. В квартире было невозможно дышать, сотрудники спецслужбы воды и еды не нашли. На место прибыли медики, которые диагностировали ребенку гнойный отит, а также определили, что в шею ребенку врос провод.

В Москве нашли девочку-маугли (видео: Mash)

Мать девочки-маугли, которую нашли в московской квартире, задержали соседи. Они вызвали оперативников и попытались узнать причину такого поступка. Пока комментария матери относительно состояния ее квартиры и ребенка не поступало. Женщина выглядит опрятной и здоровой. Мать пятилетней Маугли с Ленинградки зовут Ирина Гарошенко, ей 47 лет. Работает уборщицей, раньше, по ее словам, она была финансовым консультантом. Сейчас будет проходить массу экспертиз, среди которых —на психическое здоровье.

В Москве нашли девочку-маугли (фото: Mash)

Напомним, что в Мариуполе жительница многоэтажки 10 лет травит соседей вонью.

Также РБК-Украина писало, что во Вьетнаме нашли двух мужчин, которые прожили в джунглях 40 лет.