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В Житомирской области вандалы разгромили часовню и надругались над иконами

STYLERПроисшествия    23.01.2019 - 12:29

Видео: YouTube/Ирина Лавренюк

В Барановском районе Житомирской области близ села Дубровка произошел страшный случай вандализма. Неизвестные разгромили часовню, надругались над иконами и осквернили источник со святой водой. Об этом сообщила общедоступная группа города Барановка в Facebook.

Видео: YouTube/Ирина Лавренюк

Целью отморозков стала местная часовня Житомирской и Новоград-Волынской епархии УПЦ.

Они также надругались над источником, который славится целебной водой. Его забросали мусором и досками.

 

Скриншоты: YouTube/Ирина Лавренюк

Сообщается, что неизвестные разбили в часовне окна, а также разгромили святой источник в честь Успения Пресвятой Богородицы и надругались над иконами.

Сейчас вандалов ищет полиция. Местные жители просят помочь правоохранителям разыскать злоумышленников.

Видео: YouTube/Ирина Лавренюк

Пользователи сети чрезвычайно возмущены подобным актом вандализма. В своих комментариях они предлагают найти "уродов" и наказать всем селом.

"Это вандализм, нормальный человек так бы не сделал", - написал Юра Козеренко.

"Безбожные ублюдки. Сделали людям хорошо в селе. Уголок для души", - возмутился Саша Кухарский.

"Найти и наказать перед всем селом", - прокомментировала Ирина Белица.

"Это ужас, люди которые это сделали, тяжело жить будут, их ждут муки и страдания", - предрекла Ira Ira.

В Житомирской области вандалы разгромили часовню и надругались над иконами

Скриншот комментариев: facebook.com/groups/город Барановка

Это событие стали активно тиражировать росСМИ, прямо обвиняя в разрушении часовни и источника сторонников ПЦУ, потому что, мол, сооружения принадлежат к УПЦ МП.

В Житомирской области вандалы разгромили часовню и надругались над иконамиВ Житомирской области вандалы разгромили часовню и надругались над иконами

Скриншоты страниц российских СМИ

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье вандалы облили краской мурал, посвященный украинской революции.

К слову, мы писали о том, что в сети высмеивают назначения Кирилла профессором РАН - комментаторы называют его российским проффессором.

Ранее мы также публиковали новость о том, что в Винницкой области священники Московского патриархата помешали провести объективное голосование за переход в Православную церковь Украины.

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