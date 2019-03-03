Животное: расстрел пенсионерки и внука из-за телефона всколыхнул сеть

Под Одессой расстреляли пенсионерку и внука из-за кредитной карты, а также мобильного телефона

Под Одессой расстреляли пенсионерку и внука с целью грабежа и дальнейшего сбыта награбленного. В селе Крыжановка Лиманского района были найдены 2 трупа. Мужчина застрелил пожилую женщину и ее внука из-за мобильного телефона и кредитной карты. Полицейские задержали убийцу, сейчас продолжаются следственные действия. Об этом рассказал сотрудник ГУ НПУ в Одесской области Дмитрий Головин в своем Facebook.

"За считанные часы задержали подонка, который из-за жажды денег, двумя выстрелами в голову отобрал не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал ее жизнь и жизнь ее внука. Следственные действия продолжаются. Спасибо одесским операм. Вы в очередной раз доказали свой профессионализм. Работаем дальше", - написал он.

В комментариях к публикации Головина многие пользователи написали, что подозреваемого нужно наказать по всей строгости.

"Пожизненное без права на помилование!!", "Разобрать тварь по суставам, и так чтоб даже сознание не потерял от боли ни разу", "Горе какое семье, соболезнования родным", "Просто ужас! Царство Небесное! Таких уродов надо к стенке!", "Я не знаю, как у патрульных хватает сдержанности, чтоб во время задержания, не пристрелить эту с*чару на месте... Тварь конченная", "Пожалуйста, ну убивайте их при задержании", "Жаль, что у нас отменили смертную казнь, ублюдок лишил жизни двух людей", - пишут под публикацией.

Под Одессой расстреляли пенсионерку и внука (фото: facebook.com)

Известно, что 26-летний подозреваемый ранее уже был судим, по некоторым данным, он был знаком с потерпевшими.

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