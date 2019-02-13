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Жуткая авария под Киевом: водителя и пассажира из салона вырезали спасатели (видео)

STYLERПроисшествия    13.02.2019 - 14:57

Видео: ДТП возле Рогозова (YouTube/"Киев Оперативный")

В Киевской области произошло жуткое ДТП. Водителя и пассажира одного из автомобилей пришлось вырезать из салона, так как их зажало. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел в среду, 13 февраля, на трассе Киев – Переяслав-Хмельницкий, возле села Рогозов.

Водитель автомобиля Джелли ехал в сторону Киева, а водитель автомобиля Тойота – в сторону Переяслав-Хмельницкого. Как сообщили в полиции, внезапно автомобиль Джелли выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон и совершил лобовое столкновение с автомобилем Тойота. Также в аварии пострадал еще один автомобиль, который ехал за Тойотой. Водитель автомобиля Ниссан пытался уйти от столкновения, но ему это не удалось.

В автомобиле Ниссан никто не пострадал, водитель автомобиля Тойота получил травму головы, но отказался от госпитализации и ему оказали медицинскую помощь прямо на месте аварии. А вот водителя и пассажира автомобиля Джелли зажало в салоне и спасателям пришлось их вырезать. Оба находятся в критическом состоянии и доставлены в больницу.

 

Фото: ДТП возле Рогозова (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Днепром грузовик McDonald’s раскромсал легковушку.

А также рассказывали о том, что в Киеве нетрезвый водитель не справился с управлением автомобиля и на полной скорости влетел в подземный пешеходный переход.

В Борисполе в ходе полицейской погони произошло смертельное ДТП Под Киевом водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия
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