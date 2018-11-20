Археологи обнаружили необычную эротическую фреску

Фото: РБК-Украина

На фреске изображена эротическая сцена с участием римского бога Юпитера

Археологи из Помпеи обнаружили картину, написанную водяными красками, на которой изображена эротическая сцена с участием римского бога Юпитера и легендарной королевы Спарты. Об этом информирует The Guardian.

Сообщается, что изображение королевы, что оплодотворяется богом в образе лебедя, было популярной отделкой интерьера в Помпеях и Геркулануме, городах, которые были разрушены извержением вулкана Везувий.

Фото: (Courtesy Parco Archeologico di Pompei)

Однако руководитель археологического парка Помпеи Массимо Осанна отметил, что эта фреска является исключительной, поскольку взгляд королевы на ней направлен на каждого, кто заходит в спальню.

Фото: (Courtesy Parco Archeologico di Pompei)

Девушка смотрит на зрителя с выразительной чувственностью. К слову, фреска была обнаружена во время работ по укреплению структур древнего города после дождей и оползней.

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Видео: РБК-Украина