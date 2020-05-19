Солнце устало: будет ли на Земле массовый голод и засуха

Ученые заявили о том, что солнечная активность находится на минимуме. Эта информация напугала жителей Земли и многие начали паниковать. Однако исследователи успокаивают – Солнце в порядке и не собирается устраивать новый ледниковый период.

Выяснилось, что раз в 11 лет активность Солнца меняется. Это обычный цикл, который меняется в зависимости от того, насколько ярко оно светит с течением времени. Называется этот процесс – солнечный цикл. Об этом пишет издание "Сегодня" со ссылкой на Digital Trends.

У Солнца кроме увеличения яркости в определенных точках, есть еще и другие проявления. Например, фиксация увеличения количества темных пятен и возрастание активности солнечных вспышек. Также в этот цикл включены периоды низкой активности солнечных пятен, которые происходят регулярно и называются солнечными минимумами.

Изменение циклов не делает Солнце менее активным на самом деле, а разные циклы отображаются различными способами. Астрономы считают, что разные периоды активности солнца также связаны с космической погодой.

На данный момент Солнце находится в минимуме. Это не сильно повлияет на жизнь на Земле и совершенно не значит, что Солнце перестанет светить.

Как объясняют ученые, это значит только, что минимум активности Солнца будет длиться дольше, чем обычно. В начале этого цикла NASA зафиксировала новые пятна на поверхности Солнца.

За всю историю наблюдений был зафиксирован один случай, когда активность Солнца падала настолько сильно, что это отразилось на земном климате. Это произошло в конце 1600-х годов и совпало с периодом низких глобальных температур. Этот период называли еще Малым Ледниковым периодом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в NASA рассказали о скором полете на Луну.