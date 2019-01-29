Загадочная планета Нибиру: астрономы зафиксировали новый сигнал

Видео: YouTube/Mysterious Blue Space Entity

Ученые всего мира обсуждают видео, которое было снято с борта Международной космической станции. На кадрах были зафиксированы странные сигналы, которые исходили от объектов, которые двигались. Астрономы признали, что данные сигналы выглядят подозрительно, особенно на фоне сообщений о том, что 1 февраля должен наступить конец света.

Конспирологи утверждают, что ученые на самом деле знают намного больше, но при этом скрывают информацию, в том числе и о загадочной планете Нибиру.

Так, недавно появились данные от специалистов, что на самом деле эта Звезда смерти существует, только она представляет собой не планету, а массивное кольцо из мусора или из частиц Солнечной системы – камней и льда.

Эксперты даже создали математическую модель, которая демонстрирует новую информацию о Нибиру. Они отмечают, что в космосе существуют орбиты, из-за которых создается мусор. Именно это могло бы стать причиной возникновения планеты-убийцы.

Однако ученые считают, что если бы Нибиру существовала бы, то уже давно проявила бы себя.

Конспирологи же взывают к древнему календарю майя, который как известно, закончился в 2012 году. Но эксперты в области религии и истории сделали пересчет и пришли к выводу, что майя могли допустить ошибку. По их данным, конец света должен наступить 29 декабря 2019 года, и специалисты предполагают, что именно в этот день Нибиру покажет себя во всей красе.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые сделали предупреждение о конце света.

А также рассказывали о том, что ученые обнаружили новую планету, которая может быть потенциально опасна для Земли.