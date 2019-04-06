Ищут две недели: в Киеве таинственно пропала девушка

Под Киевом пропала девушка (коллаж РБК-Украина)

Под Киевом две недели ищут девушку

Под Киевом пропала Наконечная Ольга Александровна еще 25 марта. Девушка до сих пор не появилась на связи и не вернулась домой. Родственники просят помочь всех, кто мог видеть девушку в последнее время. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщается, Наконечная Ольга Александровна, 1993 года рождения, вышла из дома (город Боярка, Киевская область) еще 25.03.2019 и до сих пор не вернулась.

"Пожалуйста, присмотритесь на фото, возможно кто-то где-то видел. Любая информация имеет ценность", - пишут в сообществе.

Под Киевом пропала девушка - розыск людей в Украине (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Если вы имеете любую информацию о возможном местонахождении девушки – сообщите в полицию по номеру "102".

Напомним, ранее мы писали о похищении двухлетнего ребенка. Похищение ребенка произошло 31 марта в Харькове. Похитителем девочки оказался ее биологический отец, который является гражданином Франции. По словам Дарьи, мужчина затолкал ее в квартиру, связал при помощи пластиковых хомутов и скрылся вместе с двухлетней Эммой.

Ранее в Киеве пропала 15-летняя девушка с татуировкой. На момент исчезновения София была одета в зеленую куртку с капюшоном, брюки черного цвета с красными лампасами, кроссовки темно-серого цвета.

К слову, полиция объявила в розыск двух опасных преступников, которые совершили перестрелку с сотрудниками патрульной полиции.