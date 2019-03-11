Помогите найти: под Киевом пропал 15-летний подросток (фото)

Украинцев просят помочь найти несовершеннолетнего Евгения Васильева

Под Киевом пропал подросток Евгений Васильев, который 10 марта в Копылове в Макаровском районе покинул Центр социально-психологической реабилитации детей и исчез в неизвестном направлении. Об этом сообщает "Информатор".

Также опубликовано фото 15-летнего парня и даны его приметы.

Подросток одет в черную кожаную куртку и джинсы голубого цвета. Обут в черные кроссовки.

Помогите найти Евгения Васильева (фото kiev.informator.ua)

На вид Евгению около 15-16 лет. Его рост составляет 170 сантиметров.

Парень худощавого телосложения, у него овальное лицо.

Цвет волос - светло-русый, стрижка короткая. Глаза карие.

Всех, кто может знать о местонахождении подростка, просят позвонить по телефону (095) 718-74-00 или 102.

Как сообщалось ранее, в Одессе 7 марта пропала девочка - 14-летняя Екатерина Андрусяк ушла из дома и не вернулась.

Также мы писали о том, что в Киеве разыскивают несовершеннолетнюю девочку - 15-летнюю Софию Рудько. Она ушла из дома в Дарницком районе Киева еще 22 февраля.

Напомним, что отец бывшей участницы ВИА Гры с лета ищет пропавшую дочь.