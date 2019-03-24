Помогите найти маму: в Днепре женщина вышла на обеденный перерыв и пропала

Розыск Левановой Ленуры в Днепре продолжается с 22 марта. Родственники и близкие женщины просят жителей города помочь в поисках. Об этом сообщает "Информатор".

Как рассказали родственники пропавшей женщины, розыски продолжаются с 22 марта. Во время работы в супермаркете "АТБ" в районе поселка Мирный женщина вышла на обеденный перерыв, но обратно не вернулась. С тех пор местонахождение женщины неизвестно и связаться с ней невозможно — при себе не было телефона. Близкие женщины просят помочь найти женщину.

Приметы: рост — 164 см, карие глаза, среднее телосложение.

Была одета: коричневая дубленка (длина — до колен).

Розыск Левановой Ленуры в Днепре (фото: dp.informator.ua)

Если вдруг вы знаете что-либо о местонахождении женщины или случайно увидели ее в толпе — сразу же звоните на "102" или по номерам: (097) 714-80-48, (050) 602-85-08.

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