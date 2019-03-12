Пострадала в страшном ДТП: родные 17-летней девушки просят о помощи

Девушке нужна дорогая операция и длительная реабилитация

В результате ДТП в Кременце Тернопольской области, которое произошло 7 марта пострадало пятеро людей. Среди них 17-летняя студентка Кременецкой областной гуманитарно-педагогической академии им. Тараса Шевченко Кравченко Татьяна Александровна.

Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии и нуждается в средствах на сложную операцию и длительную реабилитацию.

Реквизиты для помощи: номер счета папы Кравченко Александр 5168 7573 1907 8400, телефон 067-983-82-69.

"Дочь сейчас в реанимации. Нам сейчас очень нужна помощь. Состояние очень тяжелое. У Тани переломаны тазовые кости. Она лежит неподвижная. Нам будет нужна еще не одна операция. Но в реанимации она будет еще минимум два месяца", - пишет Александр Кравченко.

Напомним, 7 марта около 02:30 водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего авто перевернулось. В машине было пятеро людей, в том числе две несовершеннолетние девушки.

ДТП под Тернополем - родные просят спасти 17-летнюю девушку (фото: facebook.com, npu.gov.ua)

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