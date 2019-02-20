Стоят насмерть за всех нас: украинцев призвали помочь раненым героям (фото, видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

В первую очередь требуются доноры крови

В Киев прибыл очередной борт с ранеными бойцами ВСУ прямо с района проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Как сообщила известный волонтер Наталья Юсупова (Ветвицкая) на своей странице в Facebook в среду, 20 февраля, хирурги спасают жизни воинам, медицинский персонал трудится круглосуточно, а наша обязанность - помогать, кто чем может.

Отмечается, что 18 февраля в киевский госпиталь привезли с передовой четырех военных, во вторник еще одного, а сегодня - троих раненых.

Юсупова рассказала, что очень нужны доноры крови.

Медучреждение находится на Печерске на улице Госпитальная, 18. Центр крови на территории госпиталя работает с понедельника по четверг с 9.00 до 12.00 (для сдачи крови донор должен иметь при себе паспорт).

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Также еть потребность в воде в бутылках, соках, питьевых йогуртах, колбасе, сыре, фруктах, печенье, конфетах, кофе и чае.

Из одежды нужны куртки, спортивные костюмы, футболки, кроссовки.

Также нужны салфетки, шампуни и другие средства для гигиены.

Волонтер добвила, что их всегда можно найти в отделении травмы с обеда.

"Приходите, помогайте, парни на передовой за всех нас стоят насмерть". - написала Юсупова.

Видео: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Также она опубликовала свой номер телефона, по которому можно уточнить все необходимые вопросы (0673098899), и номер банковской карты для благотворительных взносов на помощь раненым защитникам (4176 4900 0009 0459).

Скрин: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Как видно из комментариев к сообщению пользователей сети, украинцы живо отозвались на призыв о помощи и уже отправляют средства:

Скрин комментариев: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Как сообщалось, ранее волонтер Юсупова предостерегла об аферистах, которые распространяют в соцсетях фото с раненными бойцами и просят о помощи.

Также мы писали о том, что 90-летняя волонтер Людмила Савченко продает на рынке выращенные на собственном огороде овощи и отдает всю выручку в госпитали и на нужды украинских солдат.

Напомним, волонтер ранее высказалась о безразличии жителей Украины к событиям на Донбассе - так как многие забыли о том, что в стране идет война и каждый день есть раненные на передовой.