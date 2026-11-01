Актор Костянтин Темляк вперше вийшов в люди та прокоментував скандал з домашнім насильством

Що Темляк сказав про справу із Соловйовою

Костянтин Темляк з'явився на прем'єрі українського фільму "Добре, що мама не знає". За словами актора, приїхати на захід йому вдалося завдяки відпустці з військової служби.

Він пояснив, що хотів не стільки переглянути стрічку, скільки зустрітися з людьми, разом із якими працював над її створенням. Актор також згадав друзів, які знімалися у фільмі, але вже загинули.

Під час розмови журналістка поцікавилася, чи триває юридичний процес, пов'язаний із його ім'ям. Темляк нагадав, що після скандалу записав відеозвернення, у якому висловив свою позицію, а подальше з'ясування обставин вирішив залишити в юридичній площині.

"Зараз ця справа юридично вирішується, вона в процесі. Тому в мене є адвокати, які ведуть цю справу, як і у пані Соловйової є адвокати", - заявив актор.

Він додав, що журналісти можуть звернутися до його адвокатів, якщо потребуватимуть детальнішого коментаря щодо юридичних обставин. При цьому Темляк не уточнив, чи перейшло провадження до судового розгляду, та не повідомив про нові процесуальні рішення.

Чи спілкується актор із колишньою дружиною

Під час інтерв'ю Темляк також розповів про стосунки з акторкою Анастасією Нестеренко, з якою розлучився після скандалу. За його словами, вони продовжують спілкуватися, хоча тепер роблять це значно рідше.

"Ми близькі один одному люди, але в нас немає, звичайно, такої щільної комунікації", - пояснив він.

Актор додав, що вони з колишньою дружиною домовилися підтримувати одне одного в разі потреби.

"Ми спілкуємось не так часто, як раніше. Просто тому, що ми не сім'я тепер. Це дуже печально, але це факт", - зізнався Темляк.

Анастасія Нестеренко з Костянтином Темляком (фото: instagram.com/kostiatemliak)

На запитання про нові романтичні стосунки він відповів, що зараз ні з ким не зустрічається.

Також артист розповів, що військова служба суттєво змінила його життя. За його словами, він став менш емоційним і почав менше довіряти людям. Нині Темляк служить у 429-й бригаді "Ахіллес", яка виконує бойові завдання, зокрема на Харківщині.

Що відомо про скандал навколо Костянтина Темляка

Нагадаємо, у серпні 2025 року колишня дівчина актора, фотографка Анастасія Соловйова, публічно звинуватила його у фізичному та психологічному насильстві під час їхніх стосунків.

Вона оприлюднила фотографії, відео та фрагменти листування, які, за її словами, підтверджували пережите.

Після розголосу Темляк записав відеозвернення, у якому визнав, що в минулому застосовував фізичну силу до колишньої партнерки, та попросив вибачення.

У серпні 2025 року LB.ua повідомило, що поліція розпочала досудове розслідування за статтею про домашнє насильство.

А в жовтні 2026 року Суспільне Культура з'ясувало, що кримінальне провадження все ще перебуває на стадії досудового розслідування.

Представники Соловйової повідомили, що слідство продовжує збирати докази та встановлювати обставини заявлених епізодів.

Адвокатка Темляка Любов Зубицька зі свого боку заявила, що її клієнту не повідомляли про підозру у справі щодо домашнього насильства стосовно Соловйової. Захист також заперечує частину висунутих звинувачень.