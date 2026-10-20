Даша Астаф'єва назвала Потапа та Олега Винника "ганьбою" для України та пояснила чому: деталі та відео

Дорікнула Потапу та Олегу Виннику через їхню позицію

Астаф'єва звернула увагу на артистів, які, попри війну, продовжують публічно демонструвати власний добробут - розповідати про покупки, одяг, житло та відпочинок. На думку співачки, така поведінка не допомагає країні рухатися вперед, а приклад популярних виконавців міг би бути зовсім іншим.

Вона згадала Потапа й Олега Винника, які свого часу збирали великі концертні зали в Україні, та зауважила, що їхня популярність могла б стати ресурсом для допомоги армії.

"Є люди, які не змінились. Яким приємно транслювати, що вони їдять, у що вдягаються, де відпочивають і яка в них класна квартира. Але наша країна не зміниться від цього. У нас дуже великий приклад артистів, які багато років були в топах. Де вони зараз? Як вони ганьблять нашу країну. Ви просто задумайтесь: ми роками любили Потапа, Олега Винника і так далі. Скільки вони збирали концертів? Ви уявляєте, якби ці люди зараз збирали на армію і допомагали, як би легше було всім нам?" - наголосила виконавиця.

Кого Даша Астаф'єва підтримує під час війни

Водночас співачка розповіла, що зараз особливо уважно ставиться до того, кого підтримує публічно. За її словами, вона готова долучатися до просування проєктів свідомих артистів, які не обмежуються словами, а регулярно допомагають українським військовим.

Серед таких виконавців Астаф'єва назвала гурт "Курган & Agregat", учасники якого організовують благодійні тури та збирають кошти для захисників. Також вона згадала Андрія Бєднякова й Олексія Дурнєва, яких вважає надійними людьми у волонтерських ініціативах.

"Мені так хочеться зробити щось хороше. Є, звичайно, план щось по роботі опублікувати. Дуже багато зараз просять підтримати прем'єру, тур. Я підтримую тільки свідомих людей. "Курган & Agregat", які кожні кілька місяців вирушають у благодійні тури, збирають мільйони для наших захисників, постійно волонтерять, мене підтримують. Я не уявляю жодного закритого збору без Андрія Бєднякова, Олексія Дурнєва, без "Курган & Agregat" і без всіх, на кого покладаю надію", - поділилася Даша.

Хто ще з артистів критикував Потапа та Олега Винника

Даша Астаф'єва - не єдина представниця українського шоу-бізнесу, яка висловлювала невдоволення поведінкою Потапа й Олега Винника після початку повномасштабної війни.

Телеведуча Катерина Осадча критикувала висловлювання Потапа та Насті Каменських про російську мову й творчість.

Продюсер Михайло Ясинський коментував зміну ставлення аудиторії до Олексія Потапенко та Каменських. Зокрема, він зазначав, що вважає цих артистів абсолютно "відірваними від реальності".

Співачка Анастасія Приходько також неодноразово дорікала Потапу та Виннику через їхню, незрозумілу для неї позицію під час війни та попередні зв'язки з Росією.

Своєю чергою, пародистка Інна Приходько критикувала публічну поведінку артистів і зміни в їхньому образі після початку повномасштабного вторгнення.