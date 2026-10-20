Даша Астафьева назвала Потапа и Олега Винника "позором" для Украины и объяснила почему: детали и видео

Упрекнула Потапу и Олега Винника из-за их позиции

Астафьева обратила внимание на артистов, которые, несмотря на войну, продолжают публично демонстрировать собственное благосостояние - рассказывать о покупках, одежде, жилье и отдыхе. По мнению певицы, такое поведение не помогает стране двигаться вперед, а пример популярных исполнителей мог бы быть совсем другим.

Она вспомнила Потапа и Олега Винника, которые в свое время собирали большие концертные залы в Украине и отметила, что их популярность могла бы стать ресурсом для помощи армии.

"Есть люди, которые не изменились. Каким приятно транслировать, что они едят, во что одеваются, где отдыхают и какая у них классная квартира. Но наша страна не изменится от этого. У нас очень большой пример артистов, которые много лет были в топах. Где они сейчас? Как они позорят нашу страну. Вы только задумайтесь: мы годами любили Потапа, Олега Винника и так далее. Сколько концертов они собирали? Вы представляете, насколько легче было бы всем нам, если бы эти люди сейчас собирали деньги для армии и помогали?" - подчеркнула исполнительница.

Кого Даша Астафьева поддерживает во время войны

В то же время, певица рассказала, что сейчас особенно внимательно относится к тому, кого поддерживает публично. По ее словам, она готова приобщаться к продвижению проектов сознательных артистов, которые не ограничиваются словами, а регулярно помогают украинским военным.

Среди таких исполнителей Астафьева назвала группу "Курган & Agregat", участники которой организуют благотворительные туры и собирают средства для защитников. Также она вспомнила Андрея Беднякова и Алексея Дурнева, считаемых надежными людьми в волонтерских инициативах.

"Мне так хочется сделать что-то хорошее. Есть, конечно, план что-то по работе опубликовать. Очень многие сейчас просят поддержать премьеру, тур. Я поддерживаю только сознательных людей. "Курган & Agregat", которые каждые несколько месяцев отправляются в благотворительные туры, собирают миллионы для наших защитников, постоянно волонтёрят, поддерживают меня. Я не представляю ни одного закрытого сбора без Андрея Беднякова, Алексея Дурнева, без "Курган & Agregat" и без всех, на кого я возлагаю надежды", - поделилась Даша.

Кто еще из артистов критиковал Потапа и Олега Винника

Даша Астафьева - не единственная представительница украинского шоу-бизнеса, которая выражала недовольство поведением Потапа и Олега Винника после начала полномасштабной войны.

Телеведущая Екатерина Осадчая критиковала высказывания Потапа и Насти Каменских о русском языке и творчестве.

Продюсер Михаил Ясинский комментировал изменение отношения аудитории к Алексею Потапенку и Каменским. В частности, он отмечал, что считает этих артистов абсолютно "оторванными от реальности".

Певица Анастасия Приходько также неоднократно упрекала Потапу и Винника из-за их непонятной для нее позиции во время войны и предварительных связей с Россией.

В свою очередь пародистка Инна Приходько критиковала публичное поведение артистов и изменения в их образе после начала полномасштабного вторжения.