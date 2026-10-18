Дружба довжиною у 13 років: Євген Янович похрестив сина Ярмака та показав особливі фото

Як минули хрестини

16 жовтня в родині Олександра Ярмака відбулася особлива подія - хрещення його двомісячного сина Святослава.

Хрещеним батьком хлопчика став давній друг музиканта, актор і ведучий Євген Янович. Саме він поділився радісною новиною з підписниками та опублікував серію фотографій із церкви.

На світлинах можна побачити, як відбувалося таїнство. Для церемонії родина обрала традиційне українське вбрання з вишивкою. Поруч із батьками та хрещеними були й інші близькі люди. Серед гостей також була співачка Світлана Тарабарова.

Хрестини сина Олександра Ярмака (фото: instagram.com/yanovychzhenya)

Від друзів у серіалі до кумів у житті

У своєму дописі Янович не оминув і спільного минулого з Ярмаком, яке почалося ще 13 років тому.

У 2013 році вони разом з'явилися в популярному молодіжному серіалі "Як гартувався стайл". Олександр зіграв самого себе - репера, який намагався побудувати музичну кар'єру, а Євген грав його найкращого друга Гуся. Їхній дует запам'ятався глядачам завдяки гумору, пригодам і кумедним діалогам. Згодом екранна дружба переросла у справжню.

Тепер же Янович і Ярмак стали кумами. Цю зміну у стосунках ведучий обіграв у своєму фірмовому гумористичному стилі, порівнявши репліки із серіалу з новим звертанням "Куме, вітаю вас!".

Хрестини сина Олександра Ярмака (фото: instagram.com/yanovychzhenya)

Історія, яка колись починалася як спільний творчий проєкт, отримала продовження вже у сімейному житті.

Що відомо про родину Ярмака

Нагадаємо, Олександр Ярмак вдруге став батьком 24 серпня 2026 року, у День Незалежності України.

Раніше Styler розповідав про народження сина Ярмака та показував перші фото малюка.Музикант тоді поділився сімейними світлинами з пологового будинку та символічно привітав українців зі святом від імені новонародженого.

Олександр разом із дружиною Анною також виховують старшу доньку Соломію.