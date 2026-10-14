"Дуже шкода": Анатолій Анатоліч показав останнє листування із Венею з "Ліги сміху"

Анатолій Анатоліч показав останні повідомлення Вені

Після звістки про смерть Олександра Венедчука телеведучий Анатолій Анатоліч опублікував у соцмережах скриншот їхнього листування, яке відбулося наприкінці червня 2026 року.

Тоді вони планували записати інтерв'ю, однак гуморист повідомив, що раптово захворів. За його словами, температура піднялася до 39,6 градуса, а самопочуття продовжувало погіршуватися.

"Є один нюанс, мене підкосило сьогодні плотно, лежу в ліжку, 39,6 було годину тому", - написав Веня.

Згодом він повідомив, що почувається ще гірше. Анатоліч відповів словами підтримки та побажав йому одужання.

Після смерті коміка телеведучий зізнався, що не міг уявити, що ця розмова стане останньою.

"Наша остання переписка. Мали писати інтерв'ю. "Вєня" захворів. Головне - здоров'я, написав я. Якби я знав, що це останнє спілкування. Що б я сказав? Дуже шкода. Сподіваюся, тобі краще на небесах", - написав Анатоліч.

Анатолій Анатоліч показав останнє листування з Венею (скриншот)

Катерина Нікітіна згадала, як Веня до неї звертався

Своїми спогадами про Олександра Венедчука поділилася й акторка Катерина Нікітіна.

Вона розповіла про особливе звертання, яке гуморист використовував під час їхнього спілкування. За словами акторки, хоча вони бачилися нечасто, кожна зустріч була теплою.

"Ти єдиний, хто завжди називав мене мала… Так рідко бачились, але кожен раз як рідні. Ти був людина-душа. Просто біль. Веня, я не хочу в це вірити", - написала Нікітіна.

Катерина Нікітіна поділилася спогадами про Веню (скриншот)

Артем Дамницький зворушливо попрощався з Венею

Особливо болісно на смерть Вені відреагував Артем Дамницький, з яким гуморист виступав у складі команди "Ветерани космічних військ".

Дамницький опублікував у Threads спільні фотографії та звернувся до друга зі словами прощання.

"Ти занадто рано відправився у космос… Ми так не домовлялися. Дякую за все і вибач, якщо щось не так", - написав він.

Артем Дамницький попрощався з Олександром Венедчуком (скриншот)

Фіма Константиновський та Олександр Педан також відреагували

Телеведучий Фіма Константиновський зізнався, що звістка про смерть Вені довела його до сліз.

"Я не знаю, як в це повірити. Я просто плачу і не можу зупинитись плакати", - написав він.

Фіма Константиновський відреагував на смерть Вені (скриншот)

Слова співчуття опублікував і телеведучий Олександр Педан.

"Веня… Шкода, неймовірно шкода. Слова співчуття всім близьким", - зазначив він.

Олександр Педан висловив співчуття близьким гумориста (скриншот)

До прощальних дописів також долучилися комік Василь Байдак, блогерка Даша Кубік та інші представники українського шоубізнесу.

Яким був останній рік життя Олександра Венедчука

Як розповідав Styler, на початку 2025 року Веня пережив крововилив у мозок, після якого переніс термінову операцію. Згодом гумористу знадобилося ще одне хірургічне втручання. Попри складне відновлення, він поступово повертався до творчості.

У червні 2026 року в особистому житті коміка відбулася важлива подія - він одружився з коханою Кариною, з якою перебував у тривалих стосунках.

У вересні гуморист відреагував на чутки про свою смерть, що поширилися в соцмережах, та пояснив, що має причини рідше з'являтись в соцмережах.

Олександр Венедчук помер 13 жовтня 2026 року у віці 32 років. Про це повідомили його колишні колеги з команди "Ветерани космічних військ".

Причину смерті гумориста офіційно не називали.