Артед Бей із культової "Мумії": як за 25 років змінився актор, який зіграв відважного героя

Роль, яка піднесла на пік слави

Для Одеда Фера роль Ардета Бея стала справжнім проривом у великому кіно. У стрічці 1999 року він зіграв воїна меджаїв - представника давнього ордену, який століттями охороняв таємниці Єгипту.

Його герой допомагав Ріку О’Коннеллу та Евелін протистояти воскреслому жерцю Імхотепу. Ардет Бей був спокійним, сильним і майже загадковим персонажем, який з'являвся у найнапруженіші моменти фільму.

Як зараз виглядає актор, який став улюбленцем фанатів культового фільму

Образ воїна настільки сподобався глядачам, що Одед Фер повернувся до ролі у продовженні "Мумія повертається" 2001 року. Саме ця франшиза принесла актору міжнародну популярність і відкрила перед ним двері до нових великих проєктів.

Актор Одед Фер у фільмі "Мумія" (скриншот)

Після успіху "Мумії" Фер продовжив зніматися у кіно та серіалах. Він зіграв Карлоса Олівейру у фільмах "Оселя зла", а також отримав ролі у популярних телевізійних проєктах.

"Всі жінки - відьми" та інші відомі ролі

Ще одним персонажем, який запам’ятався шанувальникам, став Занку із культового серіалу "Зачаровані". Фер з'явився у фінальному сезоні шоу, де зіграв могутнього демона, який став одним із головних супротивників головних героїнь.

Демон Занку з серіалу "Всі жінки-відьми" (скріншот)

Попри негативний характер персонажа, актору вдалося зробити його цікавим та харизматичним. Для багатьох глядачів саме ця роль стала ще одним підтвердженням того, що Фер чудово справляється із загадковими та неоднозначними образами.

Також актор з’являвся у серіалах "Зоряний шлях: Діскавері", "Таємні операції" та інших телевізійних проєктах. Він часто обирав ролі у фантастичних, пригодницьких та драматичних історіях, де міг показати свою харизму.

Чим живе Одед Фер зараз

Сьогодні акторові вже 54 роки. Фер продовжує працювати у кіноіндустрії, хоча вже не так часто з'являється на екранах, як на піку своєї популярності.

Він підтримує зв'язок із шанувальниками та періодично згадує свої найвідоміші ролі. Нещодавно Фер викликав хвилю ностальгії серед фанатів "Мумії", коли опублікував відео, на якому спробував повторити образ Ардета Бея.

Глядачі одразу впізнали у ньому героя з культової франшизи та відзначили, що навіть через багато років актор зберіг ту саму впізнавану харизму.

Особисте життя та родина актора

На відміну від багатьох голлівудських знаменитостей, Одед Фер не любить виставляти приватне життя напоказ. Актор багато років перебуває у шлюбі з продюсеркою Рондою Толлефсон.

Одед Фер із дружиною (фото: instagram.com/fehr.oded)

Подружжя виховує трьох дітей - сина та двох доньок. Фер рідко розповідає про родину у публічному просторі, надаючи перевагу спокійному життю поза увагою камер.

Одед Фер - який вигляд актор має сьогодні (фото: instagram.com/fehr.oded)

Попри багаторічну кар'єру у Голлівуді, він зберігає баланс між роботою та сім'єю і не прагне постійно перебувати у центрі уваги.

Повернення до "Мумії"

Через багато років після виходу оригінальної трилогії Одед Фер знову з'явиться у світі "Мумії". Актор приєднався до касту нового фільму та повернеться до ролі Ардета Бея.

Нова стрічка стане повноцінним продовженням класичної трилогії. Разом із Фером у фільмі знову з'являться Брендан Фрейзер та Рейчел Вайз, які виконали головні ролі у перших частинах.

Що ж стосується прем'єри, то вихід нової "Мумії" заплановано на 15 жовтня 2027 року. Чи зможе продовження повторити успіх легендарного фільму 1999 року - покаже час, однак повернення улюблених героїв уже стало великою подією для прихильників франшизи.