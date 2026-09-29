Макс Барських, KOLA, OTOY: як насправді звуть українських артистів

Макс Барських

Макс Барських - це псевдонім Миколи Бортника. Артист презентував своє "нове ім'я" ще на "Фабриці зірок" у 2008 році, а згодом пояснював, що сценічний образ Макса став для нього своєрідним альтер его - більш упевненим, ніж Микола.

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

Пісні Макса, такі як "Тумани", "Береги" та інші, нині співають мільйони. Але навіть зараз не всі фани Барських знають, що насправді його справжнє ім'я зовсім інше.

KOLA

KOLA - це сценічне ім'я Анастасії Прудіус. Співачка стала широко відомою саме під цим коротким псевдонімом, який сьогодні вже міцно асоціюється з її творчістю.

KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Серед найвідоміших пісень KOLA - "Чи разом?", "Біля серця" та "Цінувати життя". Саме ці композиції добре знайомі українським слухачам, хоча справжнє ім'я співачки знають не всі.

Міка Ньютон

Міка Ньютон насправді - Оксана Грицай. За словами артистки, псевдонім їй придумав продюсер у 2002 році, після чого саме під цим ім'ям вона продовжила музичну кар'єру.

Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

Артистка представляла Україну на "Євробаченні-2011" з піснею "Angel". Саме цей виступ став одним із найвідоміших етапів її кар'єри.

Lama

Українська співачка Lama насправді Наталія Дзеньків. Саме під псевдонімом Lama артистка стала відомою широкій аудиторії.

Lama (фото: instagram.com/lamaukraine)

Серед найвідоміших пісень Lama - "Мені так треба", "Знаєш, як болить" та "Світло і тінь".

OTOY

Український репер OTOY насправді - В'ячеслав Дрофа. Він пояснював, що псевдонім походить від поширеного на Львівщині вислову “Ну отой”, коли людина не може згадати чиєсь ім'я.

OTOY (фото: instagram.com/otoysounds)

Серед відомих треків OTOY - "Судоми" та "Шукали вчора". Репер використовує цей псевдонім від початку своєї музичної кар'єри.

Skofka

За псевдонімом Skofka ховається Володимир Самолюк. Сценічне ім'я не є очевидним скороченням його справжнього імені чи прізвища.

Skofka (фото: instagram.com/skofka.ua)

Серед відомих треків репера - "Чути гімн", "Додому" та "Не забуду". Його творчість переважно пов'язана з українською реп-сценою.

Кузьма Скрябін

Кузьма Скрябін - сценічне ім'я Андрія Кузьменка, фронтмена гурту “Скрябін”. Саме під цим ім'ям музикант став відомим українській публіці.

Кузьма Скрябін (фото: instagram.com/skryabinband)

Серед найвідоміших україномовних пісень "Скрябіна" - "Мам", "Люди, як кораблі" та "Сам собі країна". Творчість Кузьми залишається добре відомою українській аудиторії.

Міша Романова

Колишня учасниця гурту “ВІА Гра” Міша Романова насправді - Наталія Могиленець. Публіка багато років знала її саме за сценічним ім'ям.

Міша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)

Широку популярність співачка отримала як учасниця гурту "ВІА Гра", а після завершення роботи в колективі продовжила сольну кар'єру.