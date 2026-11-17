Що Дмитро Яремчук думає про фільм

У коментарі для "ТСН Гламур" співак зауважив, що значна частина показаного не стала для нього відкриттям, адже багато матеріалів йому вже знайомі.

"У будь-якому випадку, це згадка про тата. Це погляд на тата людей, які його не знали в міру свого віку. Там дуже багато хроніки, багато знімань документальних. В принципі, нічого нового. Але вони були зібрані, гарно були змонтовані", - зазначив Дмитро.

Він також наголосив, що сприймає стрічку як особисте бачення своєї сестри, яка ініціювала її створення.

Чому в Дмитра виникли зауваження до стрічки

Дмитро пояснив, що його сестра була ще дуже маленькою, коли батько пішов із життя, і не встигла добре його пізнати. Саме тому фільм став для неї можливістю по-своєму розповісти про відомого співака та зберегти пам'ять про нього.

Однак, на думку артиста, у стрічці не вдалося повною мірою показати особистість Назарія Яремчука.

"Це є погляд нашої сестри, яка ініціаторкою була цього. Це добре, але це її погляд. Вона, на жаль, не знала тата, була дуже маленькою, тому їй хотілося зробити такий фільм. Але це її погляд, і багато що в тому фільмі… Знаєте, це як обрізана людина. Я не знаю, чому так", - висловився Дмитро.

Що сказав Назарій Яремчук-молодший

Водночас інший брат звернув увагу на драматургію, яка, на його думку, зробила історію динамічною, цікавою та емоційно насиченою.

"Дуже багато чого залежить від драматургії. Вона там цікаво побудована. Він вийшов досить драйвовим і оптимістичним, колоритним. Тобто він цікавий!" - сказав Назарій Яремчук-молодший.

Про що фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси"

"Яремчук: Незрівнянний світ краси" - біографічна документальна стрічка 2024 року про життя і творчість Назарія Яремчука. Фільм розповідає про становлення співака, його шлях до популярності та внесок у розвиток української естрадної музики.

Стрічку створили режисер Артем Григорян, Марія Яремчук і Максим Сердюк, а виробництвом займалася компанія KNIFE! Films.

У фільмі згадують найвідоміші пісні артиста, серед яких "Червона рута", "Водограй", "Гай, зелений гай" і "Стожари". Глядачі також можуть побачити, як Назарій Яремчук здобував популярність: від перемоги на конкурсі "Пісня-71" із композицією "Червона рута" до масштабних гастролей за кордоном.

Окрему увагу автори приділили важливим і драматичним сторінкам життя співака. Зокрема, у стрічці розповідають про загибель композитора Володимира Івасюка, міжнародні гастролі Назарія Яремчука та його виступи в Чорнобилі.

Основою документальної історії стали спогади рідних і близьких, особисті щоденники співака та раніше не оприлюднені архівні кадри. Завдяки цим матеріалам автори прагнули показати не лише сценічний образ артиста, а й людину поза сценою.

Кадр із фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Хто ще розкритикував фільм про Яремчука

Свої зауваження до документальної стрічки ще у 2024 році в інтерв'ю OBOZ.UA висловила народна артистка України Оксана Білозір, яка особисто знала Назарія Яремчука, товаришувала з ним і неодноразово виступала на одній сцені.

Співачка високо оцінила талант артиста, його вимогливість до музичного репертуару та внесок в українську культуру. Водночас вона звернула увагу на те, що автори фільму недостатньо показали важливу частину особистого життя співака.

Зокрема, Білозір обурило, що творці стрічки не приділили уваги першій дружині Назарія Яремчука Олені та їхнім синам. На її думку, саме перша сім'я відіграла важливу роль у становленні артиста: близькі підтримували його на початку творчого шляху, а дружина навіть співала разом із ним в одному гурті.

Співачка вважає, що автори мали б звернутися до людей, які були поруч із Яремчуком у період його становлення, адже без їхніх спогадів історія життя артиста вийшла неповною.

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