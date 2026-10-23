Радіодиктант-2026: Астаф'єва і Пройдаков зачитають "Лист, який не закінчується"

Яку назву отримав Радіодиктант-2026

Текст цьогорічного Радіодиктанту національної єдності має назву "Лист, який не закінчується". Його автор - письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

За словами автора, він хотів створити текст, який стане для кожного учасника можливістю поговорити про особисте й важливе. Ідея диктанту виходить за межі перевірки грамотності: це також нагода замислитися над тим, що ми хочемо сказати одне одному, особливо коли нас розділяє відстань.

"Мені важливо, аби цьогорічний текст кожному учаснику міг стати простором для особистої розмови. У певному сенсі справжнім листом, який всі ми одночасно писатимемо. Найцінніше, що дає нам мова, - це можливість поговорити один з одним. Сказати щось дуже важливе, особливо, коли ми далеко одне від одного. А для таких слів у кожного є свої найважливіші адресати", - розповів Артур Дронь.

Про що буде текст Радіодиктанту

Продюсерка Радіодиктанту Юлія Шелудько пояснила, що текст нагадуватиме листування двох близьких людей. У ньому йтиметься про речі, які мають значення для кожного, а в непрості часи стають особливо важливими.

"Нині ми багато пишемо у різноманітних месенджерах, іноді навіть без "Привіт" і "Бувай", часто лише "Як ти?". І цьогорічний текст Радіодиктанту - це своєрідний фрагмент такого листування двох дуже близьких людей, він про всіх і водночас про кожного і кожну з нас, він про головне, навіть сокровенне, бо у буремні часи другорядне втрачає значення", - зазначила Юлія Шелудько.

Хто читатиме Радіодиктант-2026

Текст Радіодиктанту в прямому ефірі читатимуть двоє українців:

Артур Пройдаков - учитель української мови та літератури

Даша Астаф'єва - громадська діячка та волонтерка.

Долучитися до написання зможуть усі охочі незалежно від місця перебування. Для цього потрібно ввімкнути трансляцію на одній із платформ Суспільного Мовлення.

Коли писати Радіодиктант-2026 і де слухати

Радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня об 11:00. Долучитися до нього можна буде на таких платформах:

в ефірах Українського Радіо та Радіо Культура

на телеканалі та сайті Суспільне Культура

на YouTube-каналі Українського Радіо

у застосунку suspilne.radio для iOS та Android

у застосунку "Дія".

Куди надсилати текст Радіодиктанту на перевірку

Учасники, які хочуть, щоб їхній текст перевірили фахівці, можуть скористатися двома способами.

Надіслати паперовий лист

Написаний диктант потрібно відправити за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26. На поштовому штемпелі має бути дата не пізніше 28 жовтня.

Надіслати електронну копію

Текст можна сфотографувати або відсканувати та надіслати на електронну адресу rd@suspilne.media. Приймають файли у форматах .jpg, .png, .jpeg, .tiff і .pdf. Кінцевий термін надсилання - 11:00 29 жовтня.

Уже 29 жовтня об 11:00 Суспільне оприлюднить текст Радіодиктанту на своїх платформах. Тоді учасники зможуть самостійно перевірити написане.