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Главная Люди Радиодиктант-2026: Астафьева и Пройдаков зачитают "Лист, який не закінчується"
Люди 23 октября 2026, 12:10

Радиодиктант-2026: Астафьева и Пройдаков зачитают "Лист, який не закінчується"

Этот текст может откликнуться каждому, кто хоть раз скучал по близким
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Даша Астафьева, Артур Пройдаков (коллаж: Styler)
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Стало известно, о чем будет текст радиодиктанта национального единства-2026, который зачитают певица Даша Астафьева и учитель Артур Пройдаков.

Об этом подробнее рассказывает Styler со ссылкой на Супільне Культура.

Какое название получил Радиодиктант-2026

Текст нынешнего Радиодиктанта национального единства называется "Лист, який не закінчується". Его автор - писатель и ветеран русско-украинской войны Артур Дронь.

По словам автора, он хотел создать текст, который станет для каждого участника возможностью поговорить о личном и важном. Идея диктанта выходит за пределы проверки грамотности: это также возможность задуматься о том, что мы хотим сказать друг другу, особенно когда нас разделяет расстояние.

"Мне важно, чтобы текст каждому участнику мог стать пространством для личного разговора. В определенном смысле настоящим письмом, которое все мы одновременно будем писать. Самое ценное, что дает нам язык, - это возможность поговорить друг с другом. Сказать что-то очень важное, особенно, когда мы далеко друг от друга. А для таких слов у каждого есть свои самые важные адресаты", - рассказал Артур Дронь.

О чем будет текст радиодиктанта

Продюсер Радиодиктанта Юлия Шелудько пояснила, что текст будет напоминать переписку двух близких людей. В нем речь пойдет о вещах, которые имеют значение для каждого, а в непростые времена становятся особенно важными.

"Сейчас мы много пишем в разнообразных мессенджерах, иногда даже без "Привет" и "Прощай", часто только "Как ты?". И нынешний текст Радиодиктанта - это своеобразный фрагмент такой переписки двух очень близких людей, он обо всех и одновременно о каждом и каждой из нас, он о главном, даже сокровенном, ибо в непростые времена второстепенное теряет значение", - отметила Юлия Шелудько.

Кто будет читать Радиодиктант-2026

Текст Радиодиктанта в прямом эфире будут читать двое украинцев:

  • Артур Пройдаков - учитель украинского языка и литературы
  • Даша Астафьева - общественный деятель и волонтер.

Присоединиться к написанию смогут все желающие, независимо от места пребывания. Для этого необходимо включить трансляцию на одной из платформ Суспільного Мовлення.

Когда писать Радиодиктант-2026 и где слушать

Радиодиктант национального единства состоится 27 октября в 11:00. Присоединиться к нему можно будет на следующих платформах:

  • в эфирах Українського Радіо и Радіо Культура
  • на телеканале и сайте Суспільне Культура
  • на YouTube-канале Українського Радіо
  • в приложении suspilne.radio для iOS и Android
  • в приложении "Дія".

Куда отправлять текст Радиодиктанта на проверку

Участники, которые хотят, чтобы их текст проверили специалисты, могут воспользоваться двумя способами.

Отправить бумажное письмо

Написанный диктант следует отправить по адресу: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 26. На почтовом штемпеле должна быть дата не позднее 28 октября.

Отправить электронную копию

Текст можно сфотографировать или отсканировать и отправить по электронному адресу rd@suspilne.media. Принимают файлы в форматах .jpg, .png, .jpeg, .tiff и .pdf. Конечный срок отправки - 11:00 29 октября.

Уже 29 октября в 11:00 Общественное обнародует текст Радиодиктанта на своих платформах. Тогда участники могут самостоятельно проверить написанное.

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