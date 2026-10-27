"Спершу подумав, що це розіграш": військовий "Франко" розповів, як озвучував S.T.A.L.K.E.R. 2

Чому актор не повірив розробникам

Андрій Романій - заслужений артист України та актор Київського національного академічного театру імені Івана Франка. Нині він служить офіцером Окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Polaris і командує однією з груп спеціального призначення.

Робота з комп’ютерними іграми для нього не нова. До війни в Донецьку Романій мав власну фірму, яка займалася їхньою локалізацією. До того ж він давно захоплюється S.T.A.L.K.E.R. і, за власними словами, "переграв усього Сталкера, який можна".

Однак коли зі студії GSC Game World зателефонували з пропозицією озвучити персонажа другої частини, актор вирішив, що його розігрують.

"Я сказав їм піти подалі, бо подумав, що це якийсь розводняк", - розповів він.

Другий дзвінок теж не переконав Романія. Він припустив, що хтось зі знайомих знає про його захоплення грою та влаштував пранк. Лише після розмови з директоркою студії актор зрозумів, що пропозиція справжня.

"Я вибачився і сказав: давайте працювати", - згадує "Франко".

Як працювали над голосом Коршунова

Романій озвучив полковника Коршунова. Робота над роллю була тривалою, а подробиці проєкту тримали в таємниці.

Водночас акторові потрібно було знати сюжет, щоб зрозуміти мотивацію персонажа та його вчинки. Тому розробники розкривали йому можливі гілки розвитку подій, але, як він висловився, "під великим секретом, під розписку".

Попри складність роботи, про цей досвід військовий згадує із задоволенням.

"Це була дуже класна, творча робота. Супер команда, чудовий офіс. Я стільки натхнення звідти черпанув", - поділився він.

Як співпраця допомагає підрозділу

Після завершення озвучення Романій залишився на зв’язку зі студією. За його словами, йому досі надсилають картки з грою для підпису, а зібрані донати спрямовують на потреби його підрозділу.

Про свій досвід в ігровій індустрії військовий розповів, коли його підрозділ отримав автомобіль від благодійного фонду MK Foundation. Фонд заснував Максим Кріппа, який також є власником GSC Game World, студії-розробника S.T.A.L.K.E.R. 2.

Також актор розповів, що нещодавно отримав пропозицію продовжити співпрацю. Подробиць він не розкрив.

"Це такий маленький спойлер. Не знаю, чи можна про це зараз казати", - зазначив "Франко".