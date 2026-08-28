Життя тільки починається: як 83-річна пенсіонерка змінила дім на подорожі 27 країнами світу

Історія британки

За плечима відважної мандрівниці вже 27 країн світу. Вона гуляла галасливими вулицями Індії, милувалася стародавніми пам'ятками Узбекистану і навіть спускалася на екстремальному зіплайні на Кубі.

Історія Шейли - це не виняток, а яскраве відображення нового глобального тренду.

Згідно з останніми дослідженнями туристичної компанії Saga Holidays, кожен п'ятий британець віком понад 50 років нині обирає подорожувати наодинці. При цьому жінки наважуються на такий крок удвічі частіше за чоловіків.

Від турботи про інших до мрій про світ

Для Шейли рішення подорожувати соло було продиктоване не модою, а життєвими обставинами. Більшу частину свого життя вона присвятила турботі про інших. Коли ж залишилася сама, вирішила, що настав час цінувати кожну мить.

"Коли я опинилася на самоті, я подумала: це справді моє життя на той час, що мені відміряно. Я вирішила прийняти це і спробувати викреслити кілька країн зі свого списку бажань", - ділиться жінка

Серед 27 відвіданих країн Шейла без вагань називає свою найулюбленішу локацію - це знаменита площа Регістан у місті Самарканд (Узбекистан).

Надихнувшись документальним серіалом ВВС "Шовковий шлях" у 2016 році, вона вирішила на власні очі побачити цей історичний маршрут.

"Я йшла за мрією і не розчарувалася. Кольори кахлів на будівлях, медресе та мечетях були надзвичайними: яскраві пурпурові, бірюзові та безліч інших прекрасних відтінків. Місцеві жителі були настільки привітними, що я насолоджувалася кожною хвилиною," - згадує мандрівниця, яка була настільки вражена поїздкою, що повернулася туди знову у 2022 році.

Подорожі наодинці не означають самотність

Всупереч стереотипам, соло-подорожі принесли Шейлі не лише нові враження, а й міцну дружбу. За вісім років мандрів вона познайомилася з багатьма людьми, як з іншими соло-туристами, так і з сімейними парами.

Сьогодні вони підтримують зв'язок і зустрічаються близько 17 разів на рік у різних куточках Великої Британії, щоб пообідати та поділитися новинами про свої останні поїздки.

Головна порада для тих, хто вагається

Шейла чудово розуміє, що багато людей її віку можуть бути обережними і віддавати перевагу знайомим курортам. Проте її головна порада для всіх, хто мріє про соло-подорож, - бути сміливими та безстрашними.

Її особисте життєве кредо звучить просто, але глибоко: "Насолоджуйтеся кожним днем, який нам дарований на цій прекрасній, тендітній землі.