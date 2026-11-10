Зірка українських серіалів став військовим ЗСУ: що відомо про мобілізацію Єгора Козлова

Як Єгор Козлов опинився у війську

Акторка не приховує, що новина про службу чоловіка стала для неї непростим випробуванням. Вона зізналася, що дуже боялася цього моменту, хоча розуміла позицію Єгора та знала, що рано чи пізно це може статися.

"Єгор тепер військовослужбовець… Я дуже боялася цього, правда, дуже сильно боялася. У нього своя думка з цього приводу, у мене - своя. Ну, це нормально, ми всі розуміли, просто чекали свого часу. Ну, мені не хотілося цього", - поділилася дружина актора.

Водночас артистка наголосила, що пишається чоловіком і вважає його розум та здібності важливими якостями для військової служби. Та попри підтримку його рішення, найбільше вона хоче, щоб коханий був поруч.

"Вибачте, я знаю, що це болюча тема для всіх, просто це особисто моя болюча тема, пов’язана з татом… Але все добре. Він просто у мене дуже розумний, такі люди мають там бути… Все буде добре, я просто хочу, щоб він був поруч", - зізналася акторка.

Як відбулася мобілізація Єгора Козлова

За словами дружини, чоловіка мобілізували після того, як із нього зняли бронювання. Єгор саме їхав додому, коли його забрали. Акторка пригадала, що спочатку родині було непросто через невідомість, однак вона впевнена: чоловік зможе впоратися з новими обставинами.

"У перші дні, звичайно, було страшно, бо нічого не зрозуміло, але куди б він не потрапив, він скрізь найкращий!" - сказала вона.

Також дружина актора коротко пояснила, як саме все відбулося.

"Його мобілізували. Була броня, її зняли, їхав додому, його забрали. І все", - додала артистка.

Чому служба чоловіка стала особливо болючою темою для акторки

Страх за Єгора пов'язаний і з особистою історією родини. Батько акторки добровільно вступив до лав ЗСУ та вирушив захищати Україну. Під час виконання бойового завдання він отримав тяжкі поранення, тривалий час перебував у комі та переніс кілька операцій.

Раніше артистка розповідала, наскільки важким цей період був для неї та її близьких. Тому новина про мобілізацію чоловіка знову повернула її до переживань, пов'язаних із батьком.

Попри це, акторка підтримує Єгора та сподівається на найголовніше - щоб він був у безпеці й одного дня повернувся додому.