Болезнь прогрессирует: Лободу засняли в жутком состоянии (фото)

Лобода лечится от тяжелой болезни - соцсети (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода напугала фанатов болезненным видом

Лобода, которая несколько месяцев назад была экстренно госпитализирована с острой почечной недостаточностью и пережила несколько операций, снова тяжело больна. Такое мнение выразили фанаты артистки под крайним снимком Лободы в ее Instagram. Причиной для подобных мыслей, по мнению фанатов, является очень истощенный вид.

Сама артистка написала под фото: "на спорт".

Лобода лечится от тяжелой болезни – соцсети (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Украинская певица Светлана Лобода, которая проходила длительную реабилитацию после пережитых операций, по всей видимости, снова борется с болезнью. Поклонники певицы считают, что у артистки излишне худощавые руки, а также слишком измотанный вид:

Светочка, ухаживайте за собой и заботьтесь о себе, вы выглядите слишком уставшей(((

Господи, вы что болеете???? Что у вас с руками??

Болезнь прогрессирует…

Светлана, мы вас очень любим, отдыхайте побольше, у вас слишком измотанный вид.

Некоторые сравнили внешность Лободы с голливудской актрисой, а кто-то задался вопросом, кто сидит с маленькой Тильдой, пока певица работает и ходит на тренировки:

На Джулию Робертс похожа.

Вены - мечта наркомана.

А кто с ребенком будет сидеть??? Тилль???

Интересно, что за день до этого артистка опубликовала фотографию, которой развеяла все мифы вокруг ее отношений с лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Она показала подарок, который демонстрировала всем и полгода назад. Также фанаты под публикацией разгадали тайну имени ее дочери.

Ранее фанаты заметили, что ее дочь носит такое же украшение, как и Тилль. Теперь и сама певица обзавелась аксессуаром, как у вероятного отца дочери Тильды.

До этого Линдеманн резко высказался о семейной жизни.