Болезнь прогрессирует: Лободу засняли в жутком состоянии (фото)

Лобода напугала фанатов болезненным видом
Лобода, которая несколько месяцев назад была экстренно госпитализирована с острой почечной недостаточностью и пережила несколько операций, снова тяжело больна. Такое мнение выразили фанаты артистки под крайним снимком Лободы в ее Instagram. Причиной для подобных мыслей, по мнению фанатов, является очень истощенный вид.
Сама артистка написала под фото: "на спорт".
Лобода лечится от тяжелой болезни – соцсети (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Украинская певица Светлана Лобода, которая проходила длительную реабилитацию после пережитых операций, по всей видимости, снова борется с болезнью. Поклонники певицы считают, что у артистки излишне худощавые руки, а также слишком измотанный вид:
Некоторые сравнили внешность Лободы с голливудской актрисой, а кто-то задался вопросом, кто сидит с маленькой Тильдой, пока певица работает и ходит на тренировки:
Интересно, что за день до этого артистка опубликовала фотографию, которой развеяла все мифы вокруг ее отношений с лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Она показала подарок, который демонстрировала всем и полгода назад. Также фанаты под публикацией разгадали тайну имени ее дочери.
Ранее фанаты заметили, что ее дочь носит такое же украшение, как и Тилль. Теперь и сама певица обзавелась аксессуаром, как у вероятного отца дочери Тильды.