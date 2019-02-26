Брата забрали в армию: MARUV расплакалась, говоря о войне

Украинская певица MARUV высказалась про войну

MARUV, отказавшаяся представлять Украину на Евровидении 2019, расплакалась, рассказывая об ужасах войны. Отметим, что решение певицы Анны Корсун вызвало громкий скандал, после чего участие нашей страны в престижном песенном конкурсе вообще было поставлено под вопрос. Сама артистка, которая победила в Нацотборе, дала интервью российскому изданию Super, в котором также коснулась темы войны и политики.

Артистка рассказала, что хочет быть мировой певицей, выступать и нести свое творчество" - для всех.

"После моих концертов все уходят с классным настроением. Это мой способ менять мир. Не важно, откуда ты родом. Ты сможешь всего добиться сам", - сказала Анна.

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Также артистка заявила, что "в отличие от политики, музыка очень объединяет, и это шикарно. Мне кажеться, что люди немножно забыли об этом сейчас. Им нужно это помнить".

"Мне бы хотелось, чтобы люди знали мое мнение. И вообще хотелось бы сделать такой себе calm down во всем мире, потому что мне кажеться, что как только люди забывают ужасы прошлой войны, начинаются новые. Мне кажеться, что немножко мир начал забывать про Вторую мировую войну, как это было страшно. Я даже не могу разговаривать на эту тему. Ком в горле подступает", - эмоционально высказалась MARUV.

Певица вспомнила, что однажды сидела со своей бабушкой на кухне, и она - ребенок войны - рассказывала, что творилось.

"И получилось так, что когда пришли немцы, ее мама как раз в тот момент пошла закупаться на рынок. И было наступление. Ей пришлось уйти вместе с советской армией, и бабушка осталась одна. Она 3 года не видела свою маму, ей было 4 года на тот момент. Конечно, это были тяжелые годы, она повидала много ужасов войны. И мне кажеться, что такое пережить нельзя. Что уже 21 век, и мы взрослые люди, и пора думать другими мерками", - сказала Корсун.

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Артистка призвала изучать в школах историю, чтобы учиться на ошибках и по другому "решать наши проблемы и конфликты".

"А мне кажеться, что мы в одну и ту же как*шку постоянно вступаем сейчас", - привела аналогию MARUV.

"Сейчас мы очень свободные люди. Нам очень повезло, потому что раньше все было намного сложнее. И для моей свободы и осознанности прямо какой-то коллапс наступает. Ну как это так, что я просто не могу отказаться от всего этого?" - недоумевает она.

Анна рассказала, что ее брат, которого ранее забрали в армию, рассказывал, как не хотел идти служить.

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"Я не хочу туда идти. Это не мое. Я просто год там мучаюсь", - привела она слова брата и добавила, что он никак с военным делом не связан и по натуре совершенно другой человек.

Напомним, что организаторы конкурса Евровидения прокомментировали ситуацию с MARUV. В сообщении в честности говорится, что каждый вещатель несет ответственность за выбор своего участника для "Евровидения" в соответствии с правилами.

Ранее мы писали о том, что известный продюсер-украинофоб Иосиф Пригожин, ранее предложивший послать MARUV на песенный конкурс от России, в прямом эфире на росТВ заявил, что украинское правительство ведет себя агрессивно по отношению к конкурсанткам на Евровидение.

Также мы сообщали, что певица сделала свой выбор в пользу концертов в РФ.