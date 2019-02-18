Ты че дое***ся до меня, клоун? Милевский пообщался с фанатом

Артем Милевский (фото: instagram.com/timi1010)

Милевский обматерил поклонника из-за своей шляпы

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, который славится своим скандальным поведением, снова отличился. В этот раз футболист обматерил своего фаната, которому не понравился образ спортсмена.

Артем Милевский дает интервью (видео: instagram.com/timi1010)

Это произошло в комментариях под видео в Instagram-аккаунте украинского форварда. Там Артем опубликовал фрагмент интервью, которое он дал журналисту Роману Бебеху. На видео в нескольких моментах футболист появляется в экстравагантной шляпе. На это и обратил внимание один из подписчиков Милевского.

"Деньги ж есть... Если уже решил носить шляпы, не ленись, потрать $200. Бо ну это же ж п***ец какая п***ография у тебя на голове. Размер не тот, фасон", - написал юзер.

Ответ футболиста был даже не на грани фола. Он была очень жесток!

"Ты че дое***ся до меня, клоун? Н*** иди!" - ответил спортсмен.

Скриншот

Позже, правда, Милевский удалил комментарий недовольного подписчика, а в месте с тем - и свой собственный.

Ранее Милевский рассказал, как его штрафовали за пьянку.

Также мы писали о том, что знаменитый украинский футболист опубликовал видео, на котором видно, как спортсмен отдыхает во время перерыва в футболе.