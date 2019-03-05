А если эта дура поедет и что-то там вякнет: Подеревянский раскритиковал MARUV

Подеревянский считает хайп вокруг Евровидения признаком провинциальности

Лесь Подеревянский считает, что Украина ничего не потеряла, отказавшись от Евровидения 2019. А поездка MARUV на песенный конкурс в Тель-Авив могла бы обернуться для нашей страны позором. Об этом он заявил в программе "Realpolitik с Александром Хоруженком".

По мнению писателя, из Евровидения сделали большой мыльный пузырь. И оно этого совершенно не стоит, этого хайпа. Нет большой разницы, поедем мы или не поедем на Евровидение, - считает Подеревянский.

"Мы были там, были несколько раз с призами. И что нам еще надо?" - говорит писатель.

Подеревянский считает, то что мы делаем хайп из таких незначимых тем, является признаком нашей провинциальности.

Писатель в определенной степени оправдывает музыкантов, говоря, если представить, что это для нас очень важно, надо учитывать, что люди, которые занимаются этой попсой - люди легкомысленные, им "абсолютно пофиг эта Украина, и они так и говорят: нам нужны деньги, "мы за мир, а политикой мы не занимаемся", вроде бы в их стране войны нет. Надо исходить из того, что они другими не будут", - поделился Подеревянский своими мыслями.

"А если эта дура поедет туда и там к ней подойдет Скабеева, и она что-то вякнет, то зачем Украине это надо. И все говорят, что футбол - это не политика, попса - это не политика. Политика - все, особенно в нашей стране", - резко высказался писатель.

Он считает, что говорить, что мы "вне политики", это комфортно, но придет время, когда политика придет и постучит к тебе в дверь.

Подеревянский рассказал о MARUV и Евровидении (видео: YouTube/Oleksandr Khoruzhenko)

Ранее мы писали о том, что Подеревянский считает, что история современной Украины началась только четыре года назад, и нельзя слишком сурово осуждать все, что происходит в нашей стране, потому что она только начинает свои первые исторические шаги.

А также сообщали, что писатель и художник Лесь Подервянский назвал Петра Порошенко лучшим президентом Украины за все время.