Дешевка в "бузовском купальнике": Лорак жестко оконфузилась на концерте в РФ

В этот раз певица вызвала невероятную бурю негодования у поклонников

Известная украинская певица Ани Лорак, недавно показавшая "беременный животик", вышла на сцену во время концерта в Ессентуках в одном купальнике синего цвета. В это раз она даже не удосужилась прикрыться шубой из перьев.

Ани Лорак в купальнике опозорилась на концерте в России (скрин видео: instagram.com/anilorak)

Певица выложила видео в Instagram, в котором она ритмично двигает бедрами в очень открытом наряде. Поклонники в абсолютном большинстве оставили гневные комментарии, обвинив певицу в неуважении к зрителю. Они сошлись во мнении, что певице совершенно не идет такая откровенность, которую может допускать безголосая Ольга Бузова, а Каролине, имеющей сильный голос, это незачем.

Ани Лорак в купальнике опозорилась на концерте в России (видео: instagram.com/anilorak)

К тому же, певицу снова заподозрили в беременности. Ее назвали "дешевкой", указывая, что в таком наряде стоит идти в стрипклуб, а не на сцену к зрительному залу, в котором сидят дети.

"Да, Ани вы себя очень скомпрометировали. Наряд для стриптиз-клуба. Зачем вам это. Вторая Бузова";

"Капец, ужасно, зачем так одеваться, взрослой тетке это некрасиво!"

"Она на пляж вышла или на сцену? Какое неуважение к зрителям..."

"Почему бы уже сразу голой не выступать, раз уже нечем зацепить внимание";

"Унизительно в купальнике";

"Фигура просто супер, но, пожалуйста, наденьте хотя бы короткую юбочку";

"А что не голые? Совсем уже сбрендили, как на продажу себя выставляют. Раньше нравилась Лорак, но после "Голоса" в ней разочаровалась. Только и показывала свои части тела, и мозгов мало.

Ани Лорак в купальнике опозорилась на концерте в России (скрин: instagram.com/anilorak)

Напомним, певица снялась в рекламе популярного йогурта. Но ролик, опубликованный на странице артистки в Instagram, раскритиковали фанаты певицы.

Кстати, в социальных сетях истинные поклонники Лорак решили поностальгировать и вспомнить яркие моменты со свадьбы своей любимицы с Муратом Налчаджиоглу.