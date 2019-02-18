ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Плохо выглядит: фанаты разнесли Ани Лорак из-за йогурта

STYLERПерсоны    18.02.2019 - 14:02
Плохо выглядит: фанаты разнесли Ани Лорак из-за йогурта
Ани Лорак (фото: vk.com/anilorak)

Ани Лорак снова стала объектом критики

Ани Лорак с "беременным животиком" снялась в рекламе популярного йогурта. Но ролик, опубликованный на странице артистки в Instagram, раскритиковали фанаты певицы.

К слову, даже истинные поклонники украинской звезды, гастролирующей по РФ, считают, что "артистке с таким статусом" рекламировать молочку "не к лицу".

Плохо выглядит: фанаты разнесли Ани Лорак из-за йогурта

Скриншот (instagram.com/anilorak)

"Каролина классная, а вот этот йогурт только усугубляет пищеварение", - написал один юзер.

"Химическая продукция. Зачем ее рекламировать?" - обратился к звезде некий Анатолий.

Плохо выглядит: фанаты разнесли Ани Лорак из-за йогурта

Скриншот (instagram.com/anilorak)

Также некоторые юзеры подметили, что Каролина в этом видео "плохо выглядит", а другие сказали, что в рекламе "как будто не она говорит".

А еще Лорак уличили в лицемерии. Фанаты считают, что она "эту ерунду точно есть не будет".

"Зачем рекламировать то, что сами не едите?" - написала поклонница Каролины.

Кстати, в социальных сетях истинные поклонники Лорак решили поностальгировать и вспомнить яркие моменты со свадьбы своей любимицы с Муратом Налчаджиоглу.

Напомним, на днях украинскую исполнительницу "застукали" в объятиях полуголого незнакомца.

Также мы писали о том, что "беременная" Каролина ошарашила фанатов странным фото.

Видео: РБК-Украина

Свадьба Ани Лорак: всплыли редкие фото Третий месяц: Ани Лорак показала "беременный животик" (видео)
Новости Украины Ани Лорак
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь