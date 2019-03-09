Дочь Киркорова: фанаты высмеяли курьезный образ Ани Лорак

Ани Лорак нарвалась на жесткую критику
Ани Лорак похвасталась очередным кадром с недавней фотосессии, чем разозлила фанатов. Снимок показался поклонникам нелепым и странным. Соответствующий пост исполнительница опубликовала в соцсети Instagram.
"Все Женщины - Богини! Стоять у руля своей жизни, чувствовать, понимать и принимать. Дарить и благодарить каждый день", - написала артистка. На снимке Лорак предстала в образе Клеопатры.
Подписчики резко отреагировали на наряд исполнительницы и отметили, что он выглядит странно, а сама певица похожа на дочь Киркорова:
"Это уже глупо, не следует такие образы применять на себя. Надо головой думать";
"С таким нарядом только в Marvel сниматься";
"Я ее после ее концерта во Владикавказе не люблю... Голая вышла к людям. Пусть ведет себя прилично";
"Скромность украшает женщину";
"Дочь Киркорова";
"О, Господи! Ну не твоё это Ани! Не та харизма у тебя. Не верю!";
"Смешное фото";
"Это уже какая-то мания величия. Влияние Киркорова сказывается";
Следует отметить, что недавно Ани Лорак нарвалась на жесткую критику со стороны поклонников.
Напомним, что Лазарев заинтриговал фотографией с Лорак.