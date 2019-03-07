Счастливы вместе: Лазарев заинтриговал фотографией с Лорак

Коллаж РБК-Украина

Ани Лорак заподозрили в посещении загородного дома своего друга

Ани Лорак, которая недавно развелась с мужем, действительно состоит в отношениях с российским певцом Сергеем Лазаревым. Такое мнение выразили фанаты артиста после того, как он опубликовал на своей странице в Instagram скриншот материала одного из российских изданий.

В тексте под названием "Конспирация не удалась!" говорится о том, что Лазарев привез Ани Лорак в свой загородный дом, чтобы познакомить с сыном Никитой и провел вместе с ней выходные.

На скриншоте статьи изображена фотография Сергея Лазарева и Ани Лорак. Артист нежно ее обнимает.

Лазарев разместил этот скриншот на своей странице, но комментировать его не стал, а сопроводил только смайлами. Поклонники певца моментально отреагировали и сделали заключение, что информация в этой статье соответствует действительности.

Скриншот фото (instagram.com/lazarevsergey)

О романе двух звезд слухи ходят уже давно и Ани Лорак даже заподозрили в беременности от возлюбленного, но ранее ни Лазарев, ни Лорак не комментировали свои отношения.

Кроме того, ранее на странице Лазарева появилась фотография, которая и стала причиной пристального изучения – он опубликовал милое семейное фото, на котором изображен он сам, его сын Никита и домашние питомцы. Все семейство прогуливается в окрестностях загородного дома Лазарева.

Фото: instagram.com/lazarevsergey

В подписи к снимку Лазарев упомянул только сына, а вот фанатов интересовал другой вопрос – кто сделал этот снимок? Они уверены, что по ту сторону объектива спряталась его возлюбленная.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что всплыл новый нюанс о беременности Ани Лорак.

А также рассказывали о том, что "возлюбленный" Лорак похвастался совместными фотографиями.