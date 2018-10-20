ДТП с актерами "Дизель шоу": появилось новые кадры с места ЧП

Фото: Скорая помощь (РБК-Украина)

На кадрах запечатлены последствия трагедии

Появились новые кадры с места трагической аварии под Киевом, в которую попали актеры программы "Дизель шоу", и в которой погибла Марина Поплавская. Об этом сообщил журналист Владислав Антонов на своей странице в Facebook.

"Стрим с места: смертельное ДТП под Киевом. Погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская. Еще четверо получили травмы", - говорится в сообщении.

Видео: кадры с места трагедии (facebook.com/vlad.life)

Более того, Антонов также сфотографировал спидометр автобуса. Стрелка показывала, что машина гнала со скоростью около 110 км/час.

В то же время он уточнил, что шансов выжить у Марины Поплавской не было - во время аварии ей практически оторвало ноги и нижнюю часть тела.

Фото: кадры с места ДТП (facebook.com/vlad.life)

Напомним, в результате аварии с актерами "Дизель шоу" в больницу попали сразу два актера программы. Так, в койки попал актер Егор Крутоголов и Яна Глущенко. У мужчины, по информации источников, сломана нога. О состоянии самой женщины пока ничего не известно.

Как сообщалось ранее, в одном из сел Киевской области попали в смертельное ДТП актеры программы "Дизель шоу".

"Согласно предварительной информации, водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовиком. Одна женщина погибла. Ее тело доставили в морг. Остальных направили в больницу", - утверждают в полиции.

Погибшей оказалась актриса Марина Поплавская.

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