ДТП в Харькове: Порошенко просят помиловать Дронова

Порошенко просят помиловать виновника ДТП в Харькове Геннадия Дронова

Геннадия Дронова, виновника смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской, простят помиловать. Президента Украины Петра Порошенко просят помиловать одного из виновников смертельного ДТП в Харькове, так как считают, что его осудили несправедливо. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте электронных петиций.

"О помиловании Дронова Геннадия обвиняемого в совершении ДТП, которое имело место в городе Харькове 18 октября 2017. Поскольку считаем, что он осужден несправедливо. Приговор Киевского районного суда города Харькова от 26 февраля 2019 года", - написал в петиции Андрей Федоров.

Адвокат потерпевших считает, что действия Дронова стали провокатором инцидента, потому он должен получить больший срок, чем Зайцева.

С момента публикации петиции инициативу поддержали более 2000 человек. Чтобы петиция попала на рассмотрение к президенту, она должна собрать 25 тысяч подписей.

Напомним, что виновникам жуткого ДТП в Харькове суд постановил выплатить пострадавшим и родственникам погибших около восьми миллионов гривен.

Ранее мы писали, что Алене Зайцевой стало плохо во время вынесения приговора.