Она же не дура: всплыл новый нюанс о беременности Ани Лорак

Ани Лорак пока не планирует заводить второго ребенка

Ани Лорак не беременна и слухи о том, что украинская певица находится в положении - это полная чушь. Об этом пишет один из российских интернет-ресурсов, ссылаясь на источник, приближенный к артистке.

В комментарии паблику человек, имя которого авторы публикации решили держать в тайне, сказал, что Каролина пока что даже не заикается о втором ребенке, а полностью сконцентрирована на своем большом концертном туре с шоу DIVA.

"Она же не дура. Подумайте, если бы она была беременной, то стала бы ехать в тур? Вы знаете, какой у нее сейчас график? Не каждый человек это выдержит. Если бы она была в положении, то она бы не смогла так активно гастролировать. Это во-первых. А во-вторых, она точно бы не стала рисковать здоровьем ребенка... Концертный тур - это огромный стресс", - сказал источник.

Ани Лорак с дочкой Софией (фото: instagram.com/anilorak)

Говорят также, что перед одним из концертов к Ани Лорак обратилась ее поклонница с вопросом о беременности звезды. Но певица лишь улыбнулась и ответила: "Не верьте".

Тем временем сама звезда никак не комментирует слухи о своей второй беременности, оставляя фанатам пространство для фантазий.

Напомним, недавно Ани Лорак жестко оконфузилась на концерте в РФ, выйдя на сцену в одном лишь купальнике.