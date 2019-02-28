Братик для Софии? Ани Лорак подогрела слухи о беременности

Ани Лорак снялась в журнале для беременных Кенгуру (фото: instagram.com/anilorak)

Съемкой в журнале для беременных Каролина еще раз намекнула на свое интересное положение

Ани Лорак, недавно попавшая в религиозный скандал после своего выступления во Владикавказе, снялась в журнале для беременных под названием "Кенгуру". Соответствующее фото размещено на Instagram-странице издания.

К слову, на фото певица, которую недавно снова заподозрили в романе с Сергеем Лазаревым, позирует вместе с дочерью. На снимке Ани Лорак в красном платье с глубоким декольте, за которое исполнительнице не так давно досталось от поклонников.

Ани Лорак снялась в журнале для беременных Кенгуру (пост: instagram.com/kenguru_official)

Поклонники тут же стали подозревать, что певица, которую ранее не раз подозревали во второй беременности из-за округлившегося животика, действительно находится в положении.

"Братик для Софийки?", - написал один из пользователей.

"От кого ребенок, Каролина?", - задался вопросом другой Instagram-подписчик.

"Одежда для будущих мам. Это признание в том, что она беременна", - заподозрил поклонник Каролины.

"Правда, что от Сергея Лазарева?" - спрашивает еще один юзер.

Напомним, ранее звезда показала фото, на котором продемонстрировала неестественные губы. Она тут ж поддалась критике подписчиков за чрезмерное увлечение "улучшайзингом".

Также мы писали, что Ани Лорак жестко оконфузилась на концерте в РФ, выйдя на сцену в одном лишь купальнике.