С элементами эротики: всплыл интересный факт о Собчак

Предполагаемый любовник дал Ксении эпизодическую роль в новом сезоне своего сериала

Скандальную телеведущую Ксению Собчак, сделавшую недавно интимное признание, и ее мужа актера Максима Виторгана СМИ обвиняют в том, что их "развод" всего лишь пиар-ход для подогрева интереса к их персонам.

Теперь же стало известно, что Ксения снимется в сериале "Содержанки" с элементами эротики и триллера ее предполагаемого любовника Константина Богомолова, с которым недавно Собчак провела романтический уикенд в Париже.

Подозрение вызвали также такие факты, как недавний выход собственного шоу Ксении на YouTube, к которому она хочет подогреть интерес. Также стало известно, что ведущая увеличила свои гонорары за рекламу и корпоративы.

Ксения Собчак и Константин Богомолов (фото: росСМИ)

Предполагаемому любовнику режисеру Константину Богомолову скандал с "разводом" Собчак выгоден для продвижения его 8-серийного сериала в котором в главной роли снимется его бывшая жена актриса Дарья Мороз, а Ксении достанется эпизодическая роль редактора модного журнала.

Напомним, после интервью Собчак, в котором она рассказала о трудностях в браке с Максимом Виторганом, упомянув то, что они навсегда останутся родными и близкими людьми, свое мнение высказал и супруг Ксении.

Виторган заявил, что не хочет предавать огласке дела своей семьи, и его близкие люди не ходят по телепрограммам и не делают заявлений. Тем самым актер вычеркнул Ксению из списка "близких людей".